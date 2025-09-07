Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Купил новый аккумулятор — а он сел быстрее, чем я на диван: водителям объяснили, почему новые АКБ часто выходят из строя раньше времени

3:04
Авто

Многие водители замечают, что аккумуляторы, купленные самостоятельно в магазине, служат заметно меньше, чем те, что были установлены на заводе ещё при выпуске автомобиля. Эта разница в сроке службы не случайна и объясняется рядом факторов, о которых знают далеко не все.

Аккумулятор будущего
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аккумулятор будущего

Почему "родные" аккумуляторы надёжнее

Заводские батареи, установленные производителем, обычно работают по 5-6 лет без серьёзных проблем, тогда как их магазинные аналоги нередко начинают терять ёмкость уже через 2-3 года. Важно понимать, что автозаводы сотрудничают с поставщиками аккумуляторов по жёстким контрактам. Любое отклонение от заданных параметров может привести к разрыву соглашения, поэтому производители комплектующих обязаны строго соблюдать стандарты качества.

Перед тем как батарея попадёт на конвейер, она проходит ряд многоступенчатых испытаний в лабораториях автомобильных брендов. Проверяется не только долговечность, но и надёжность при различных условиях эксплуатации. Лишь после успешного тестирования аккумулятор допускается к установке в новые автомобили.

Магазинные аккумуляторы и их слабые стороны

Оптовые поставщики и торговые сети, в отличие от автопроизводителей, придерживаются менее строгих процедур контроля. Более того, на долговечность батарей сильно влияют условия транспортировки и хранения. Если нормы нарушаются, АКБ быстрее теряет ёмкость и выходит из строя.

Бюджетные авто против премиальных

Интересный момент заключается в том, что владельцы недорогих машин нередко оказываются в более выигрышной позиции. В премиальных автомобилях много энергоёмких систем: сложная электроника, мультимедиа, дополнительные блоки управления. Всё это увеличивает нагрузку на аккумулятор и ускоряет его старение.

Почему не делают "вечные" аккумуляторы

Срок службы современных автомобилей давно стандартизирован. В Европе, например, он составляет 5-8 лет. Именно на этот цикл рассчитываются детали и узлы, включая аккумуляторы. Разработка батарей, способных безупречно работать десятилетиями, экономически невыгодна: их себестоимость оказалась бы слишком высокой, а конечная цена — неподъёмной для большинства покупателей.

Какие аккумуляторы служат дольше

Тем, кто хочет увеличить срок службы батареи, стоит обратить внимание на современные технологии.
• АКБ EFB работают в среднем 4-5 лет и лучше подходят для машин с системой "старт-стоп".
• Модели AGM способны прослужить 6-8 лет, обеспечивая стабильную отдачу энергии и лучшую устойчивость к нагрузкам.

Однако за надёжность придётся доплатить: аккумуляторы AGM ощутимо дороже стандартных свинцово-кислотных аналогов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
