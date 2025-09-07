Пять способов довести двигатель до смерти: главные ошибки в эксплуатации, которые приводят к поломке двигателя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:04
Авто

Поломка двигателя не всегда связана с заводским браком — нередко её провоцирует сам водитель. Эксперты отмечают, что именно ошибки в эксплуатации и пренебрежение регламентом чаще всего становятся причиной того, что мотор выходит из строя гораздо раньше срока.

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

Перегрев — главный враг ДВС

Наиболее распространённая проблема — критический перегрев. Рабочая температура силового агрегата должна быть высокой, но строго в допустимых пределах. Если показатель растёт выше нормы, детали начинают стремительно изнашиваться, а масло теряет защитные свойства. В результате двигатель оказывается под угрозой серьёзных повреждений.

Основными причинами перегрева специалисты называют неисправности системы охлаждения. Недостаток охлаждающей жидкости, поломка водяного насоса или использование дешёвого антифриза, закипающего раньше положенного, неизбежно приводят к росту температуры.

Некачественное топливо

Заправка на сомнительных АЗС ради экономии часто оборачивается серьёзными проблемами. Горючее с заниженным октановым числом не сгорает как следует, вызывает детонацию и перегрев. В долгосрочной перспективе это может стоить автовладельцу капитального ремонта.

Ошибки при зимней эксплуатации

Многие водители уверены, что прогрев в морозы — пережиток прошлого. Однако специалисты предупреждают: отказ от прогрева по-прежнему опасен. В холодное время масло густеет, ухудшается смазка узлов, а разница температур между частями поршня достигает сотен градусов. Если сразу после запуска резко нажать на газ, некоторые элементы двигателя не выдерживают нагрузки.

Масло и нагрузки

Ещё одна причина выхода мотора из строя — редкая проверка уровня масла или задержка с его заменой. При этом водители часто перегружают силовой агрегат: буксируют тяжёлые прицепы, вытаскивают автомобили из грязи. Достаточно одного смещения вкладышей — и мотор заклинит, что обернётся капитальным ремонтом.

Гидроудар

Опасность подстерегает и на дороге. Если автомобиль на скорости попадает в глубокую лужу, вода засасывается в цилиндры. Так как жидкость не сжимается, детали ДВС получают критические повреждения, и двигатель может оказаться полностью разрушен.

Риски мойки двигателя

Многие считают мойку мотора под высоким давлением безобидной процедурой, но в реальности она легко выводит из строя электрику. Попавшая в разъёмы и датчики вода вызывает перебои в работе, а последствия ремонта обходятся дорого.

Как показывает практика, чаще всего мотор "убивает" не конструктивный дефект, а сам водитель. Желание сэкономить на обслуживании, игнорирование простых правил и эксплуатация на пределе возможностей превращают даже надёжный двигатель в проблемный.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Куратор Игорь Моржаретто
