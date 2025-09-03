Китайский кроссовер едет как Тигуан, а выглядит дороже Тойоты

На российском автомобильном рынке за последние годы произошли серьёзные перемены. Те модели, что ещё недавно считались "золотым стандартом" среди кроссоверов — Volkswagen Tiguan, Kia Sportage или Toyota RAV4 — сегодня стали либо труднодоступными, либо доступны только в виде подержанных машин. На этом фоне всё чаще внимание автолюбителей привлекают китайские бренды, и среди них выделяется Exeed LX — обновлённый кроссовер, который сочетает цену и оснащение лучше многих конкурентов.
Экстерьер модели создаёт впечатление автомобиля более высокого класса. Узкие фары, крупная решётка и динамичные линии придают кроссоверу агрессивный и современный облик. Дизайнерские решения, привнесённые международными специалистами, вывели машину на уровень европейских аналогов, что особенно заметно на фоне упрощённых версий привычных брендов.
Салон удивляет сочетанием доступности и премиальных элементов. Два больших экрана — цифровая приборная панель и мультимедиа — создают ощущение технологичности. Пластик мягкий, кожзам качественный, присутствуют аккуратные вставки под металл. Организация пространства продумана так, чтобы все элементы управления находились под рукой.
Под капотом предлагаются два варианта моторов:
• 1,5 л турбированный двигатель мощностью 147 л. с. с чугунным блоком и цепным приводом ГРМ.
• 1,6 л турбомотор на 150 л. с. с алюминиевым блоком и прямым впрыском.
Разгон до 100 км/ч занимает около 11 секунд, чего достаточно для городских условий. Коробка — семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, работающий мягко, хотя на малых скоростях могут встречаться лёгкие рывки.
Полный привод не рассчитан на серьёзное бездорожье, но для зимних дорог и загородных поездок его возможностей хватает.
Даже в базовом оснащении предусмотрены климат-контроль, подогрев руля и сидений, круиз-контроль, камера заднего вида. В топовых версиях предлагаются панорамная крыша, вентиляция сидений, беспроводная зарядка для смартфонов и адаптивный круиз-контроль. Шумоизоляция салона на скорости до 120 км/ч остаётся на достойном уровне.
Некоторые владельцы отмечают повышенный расход топлива в городе — до 11-12 литров, а также редкие подёргивания роботизированной коробки на низких скоростях. Возможны мелкие неполадки в электронике, но серьёзных проблем не выявлено.
Цена базовой версии — около 2,5 млн рублей, топовые комплектации оцениваются примерно в 3,2 млн (с учётом скидок и программ трейд-ин). На фоне подорожавших корейских и европейских моделей с отсутствием официальной гарантии это выглядит привлекательным предложением. Среди реальных конкурентов можно назвать Geely Coolray и Haval Jolion, однако у них скромнее комплектации и отсутствует полный привод в базовых версиях.
