Китайский кроссовер едет как Тигуан, а выглядит дороже Тойоты

На российском автомобильном рынке за последние годы произошли серьёзные перемены. Те модели, что ещё недавно считались "золотым стандартом" среди кроссоверов — Volkswagen Tiguan, Kia Sportage или Toyota RAV4 — сегодня стали либо труднодоступными, либо доступны только в виде подержанных машин. На этом фоне всё чаще внимание автолюбителей привлекают китайские бренды, и среди них выделяется Exeed LX — обновлённый кроссовер, который сочетает цену и оснащение лучше многих конкурентов.

Дизайн с намёком на премиум

Экстерьер модели создаёт впечатление автомобиля более высокого класса. Узкие фары, крупная решётка и динамичные линии придают кроссоверу агрессивный и современный облик. Дизайнерские решения, привнесённые международными специалистами, вывели машину на уровень европейских аналогов, что особенно заметно на фоне упрощённых версий привычных брендов.

Интерьер: практичность и стиль

Салон удивляет сочетанием доступности и премиальных элементов. Два больших экрана — цифровая приборная панель и мультимедиа — создают ощущение технологичности. Пластик мягкий, кожзам качественный, присутствуют аккуратные вставки под металл. Организация пространства продумана так, чтобы все элементы управления находились под рукой.

Техническая часть

Под капотом предлагаются два варианта моторов:

• 1,5 л турбированный двигатель мощностью 147 л. с. с чугунным блоком и цепным приводом ГРМ.

• 1,6 л турбомотор на 150 л. с. с алюминиевым блоком и прямым впрыском.

Разгон до 100 км/ч занимает около 11 секунд, чего достаточно для городских условий. Коробка — семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, работающий мягко, хотя на малых скоростях могут встречаться лёгкие рывки.

Полный привод не рассчитан на серьёзное бездорожье, но для зимних дорог и загородных поездок его возможностей хватает.

Комплектации

Даже в базовом оснащении предусмотрены климат-контроль, подогрев руля и сидений, круиз-контроль, камера заднего вида. В топовых версиях предлагаются панорамная крыша, вентиляция сидений, беспроводная зарядка для смартфонов и адаптивный круиз-контроль. Шумоизоляция салона на скорости до 120 км/ч остаётся на достойном уровне.

Минусы

Некоторые владельцы отмечают повышенный расход топлива в городе — до 11-12 литров, а также редкие подёргивания роботизированной коробки на низких скоростях. Возможны мелкие неполадки в электронике, но серьёзных проблем не выявлено.

Стоимость и конкуренты

Цена базовой версии — около 2,5 млн рублей, топовые комплектации оцениваются примерно в 3,2 млн (с учётом скидок и программ трейд-ин). На фоне подорожавших корейских и европейских моделей с отсутствием официальной гарантии это выглядит привлекательным предложением. Среди реальных конкурентов можно назвать Geely Coolray и Haval Jolion, однако у них скромнее комплектации и отсутствует полный привод в базовых версиях.

