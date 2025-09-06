Поломки, которые превращают популярные модели в дорогостоящую проблему: двигатели, которые рушатся чаще других

Американское издание Jalopnik назвало двигатели Hyundai и Kia серии Theta II одними из самых проблемных за последние десятилетия. Выяснилось: дефекты этих моторов давно стали головной болью для автовладельцев и до сих пор вызывают бурные дискуссии.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ KIA Sportage

В чём суть проблемы

Главный недостаток кроется в блоке цилиндров, который склонен к критическим повреждениям. По словам специалистов сертифицированных сервисов, поломки встречаются настолько часто, что владельцы вынуждены тратить внушительные суммы на капитальный ремонт или замену всего двигателя.

Особенно пострадали популярные модели: Hyundai i30, Elantra, Sonata, Tucson, Kia Ceed, Cerato, Sportage, Optima, Soul, а также премиальный Genesis G70. Поломки этих машин оборачиваются не только огромными тратами, но и длительным простоем, так как ремонт занимает недели и даже месяцы.

Технические просчёты

Причины высокой аварийности этих моторов связаны с конструктивными недоработками:

• низкая эффективность масляного насоса;

• отсутствие форсунок для охлаждения и смазки поршней;

• слабые места в конструкции блока цилиндров;

• ненадёжный катализатор, разрушение которого приводит к попаданию абразивных частиц в цилиндры.

Особенно тревожно, что эти проблемы проявлялись даже на автомобилях с небольшим пробегом.

Как реагировали владельцы и производитель

Ещё в годы выпуска третьего поколения Kia Sportage многие автовладельцы, опасаясь за ресурс двигателя, прибегали к радикальным мерам — удаляли катализатор, чтобы продлить жизнь мотору.

В США масштаб неисправностей вынудил Hyundai и Kia начать отзывные кампании, вложив с 2015 года около 3 млрд долларов в компенсации, модернизацию и ремонт. Это помогло частично вернуть доверие клиентов.

В России же ситуация развивалась иначе: производитель официально проблему не признал, а специальных программ поддержки для владельцев не предложил. В итоге автовладельцы остались один на один с дорогостоящими поломками.

Моторы Theta II стали наглядным примером того, как конструктивные ошибки способны перечеркнуть репутацию даже крупных автоконцернов. Для владельцев таких автомобилей риск серьёзного ремонта остаётся высоким, а стоимость содержания — одной из главных проблем эксплуатации.

