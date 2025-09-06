Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пищащая угроза для собак: почему эта любимая игрушка может быть опасной
Honda обновила гибридный Civic: изменения заметят лишь внимательные
Томат и хрен встретились в банке — вкус, к которому невозможно остаться равнодушным
Каменные стены, застывшие во времени: эта деревня скрывает подлинную историю Италии
Осенняя обработка клубники: шаг, который решает судьбу урожая и защищает от болезней
В 8 раз горячее Солнца: телескоп Джеймс Уэбб обнаружил экстремальные звёзды
Как он её любит: Алсу назвала свою любимую пару в российском шоу-бизнесе
Плющенко ошеломил заявлением: этот футболист мог бы стать звездой фигурного катания
Крошечный чип берёт на себя роль роговицы: зрение возвращается без доноров

Поломки, которые превращают популярные модели в дорогостоящую проблему: двигатели, которые рушатся чаще других

2:38
Авто

Американское издание Jalopnik назвало двигатели Hyundai и Kia серии Theta II одними из самых проблемных за последние десятилетия. Выяснилось: дефекты этих моторов давно стали головной болью для автовладельцев и до сих пор вызывают бурные дискуссии.

KIA Sportage
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
KIA Sportage

В чём суть проблемы

Главный недостаток кроется в блоке цилиндров, который склонен к критическим повреждениям. По словам специалистов сертифицированных сервисов, поломки встречаются настолько часто, что владельцы вынуждены тратить внушительные суммы на капитальный ремонт или замену всего двигателя.

Особенно пострадали популярные модели: Hyundai i30, Elantra, Sonata, Tucson, Kia Ceed, Cerato, Sportage, Optima, Soul, а также премиальный Genesis G70. Поломки этих машин оборачиваются не только огромными тратами, но и длительным простоем, так как ремонт занимает недели и даже месяцы.

Технические просчёты

Причины высокой аварийности этих моторов связаны с конструктивными недоработками:
• низкая эффективность масляного насоса;
• отсутствие форсунок для охлаждения и смазки поршней;
• слабые места в конструкции блока цилиндров;
• ненадёжный катализатор, разрушение которого приводит к попаданию абразивных частиц в цилиндры.

Особенно тревожно, что эти проблемы проявлялись даже на автомобилях с небольшим пробегом.

Как реагировали владельцы и производитель

Ещё в годы выпуска третьего поколения Kia Sportage многие автовладельцы, опасаясь за ресурс двигателя, прибегали к радикальным мерам — удаляли катализатор, чтобы продлить жизнь мотору.

В США масштаб неисправностей вынудил Hyundai и Kia начать отзывные кампании, вложив с 2015 года около 3 млрд долларов в компенсации, модернизацию и ремонт. Это помогло частично вернуть доверие клиентов.

В России же ситуация развивалась иначе: производитель официально проблему не признал, а специальных программ поддержки для владельцев не предложил. В итоге автовладельцы остались один на один с дорогостоящими поломками.

Моторы Theta II стали наглядным примером того, как конструктивные ошибки способны перечеркнуть репутацию даже крупных автоконцернов. Для владельцев таких автомобилей риск серьёзного ремонта остаётся высоким, а стоимость содержания — одной из главных проблем эксплуатации.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Последние материалы
Поломки, которые превращают популярные модели в дорогостоящую проблему: двигатели, которые рушатся чаще других
Honda обновила гибридный Civic: изменения заметят лишь внимательные
Томат и хрен встретились в банке — вкус, к которому невозможно остаться равнодушным
Каменные стены, застывшие во времени: эта деревня скрывает подлинную историю Италии
Осенняя обработка клубники: шаг, который решает судьбу урожая и защищает от болезней
В 8 раз горячее Солнца: телескоп Джеймс Уэбб обнаружил экстремальные звёзды
Как он её любит: Алсу назвала свою любимую пару в российском шоу-бизнесе
Плющенко ошеломил заявлением: этот футболист мог бы стать звездой фигурного катания
Крошечный чип берёт на себя роль роговицы: зрение возвращается без доноров
7 сентября: Бородинское сражение, Гусарская баллада и гибель Локомотива
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.