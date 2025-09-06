Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы стареют быстрее паспорта: скрытые враги молодости локонов
Французский парадокс: страна тратит больше, чем зарабатывает
Хотели зелёную изгородь, а получили жёлтые пеньки: ошибка в поливе стоит дорого
Стать сильнее 30-летних после 50 — реально: эти упражнения бросают вызов возрасту
Испанская тоска: Лазарева** назвала главную причину своей усталости от жизни за границей
Музыка превращает дорогу в лекарство: укачивание отступает без таблеток
Тени древних империй тянутся сквозь тысячелетия: эти памятники пережили время и войны
Незаметные убийцы под крышей: 10 привычных вещей, которые способны превратить квартиру в пепелище
Лифтинг без хирурга: пять трюков, которые меняют форму глаз за минуты

Какой штраф ждёт водителя без прав или СТС: наказание за отсутствие документов иногда меньше, чем за их передачу другу

2:16
Авто

Каждый водитель хоть раз попадал в ситуацию, когда документы остались дома — права в другой куртке или свидетельство о регистрации (СТС) в бардачке другой машины. Возникает закономерный вопрос: можно ли ехать дальше или лучше не рисковать?

Патрульная машина ДПС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Патрульная машина ДПС

Если документов нет совсем

Отсутствие водительских прав как таковых — самое серьёзное нарушение. В этом случае штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей. Если рядом нет человека, имеющего право сесть за руль, машину эвакуируют на штрафстоянку. Дополнительно придётся заплатить за её транспортировку и хранение.

Если документы забыты

Гораздо мягче ситуация, когда права или СТС не потеряны, а просто остались дома. Водителю нужно подтвердить, что он имеет законное право управлять машиной. Достаточно предъявить паспорт или другой документ, чтобы инспектор проверил данные в базе.

В таком случае штраф будет символическим — 500 рублей. Ровно столько же заплатит водитель, если при себе не окажется СТС.

"Если права числятся в системе, наказание ограничится минимальным штрафом", — пояснил автоюрист.

Если за руль садится другой человек

Если владелец доверил управление автомобилем человеку без прав при себе, штраф в 500 рублей получит водитель, а собственнику машины придётся заплатить уже 3 000 рублей. Ситуация усугубляется, если этот человек не вписан в полис ОСАГО.

Цифровые документы как решение

Сегодня избежать многих проблем помогают электронные версии документов. В приложении "Госуслуги Авто" можно запросить цифровые копии прав и СТС. Формально бумажные документы всё ещё обязательны, но на практике инспекторы принимают электронные аналоги, что позволяет избежать штрафов и лишней волокиты.

Забытые права или СТС — не катастрофа, если документы существуют и числятся в системе. Максимум, что грозит водителю, — штраф 500 рублей. Но чтобы вовсе исключить риск, стоит заранее позаботиться о цифровых версиях и держать под рукой хотя бы паспорт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Новости спорта
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Экономика и бизнес
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой
Незаметные убийцы под крышей: 10 привычных вещей, которые способны превратить квартиру в пепелище
Лифтинг без хирурга: пять трюков, которые меняют форму глаз за минуты
Особенно популярны: российские игрушки теснят зарубежные аналоги
Какой штраф ждёт водителя без прав или СТС: наказание за отсутствие документов иногда меньше, чем за их передачу другу
Развод Бузовой: что разрушило брак звезды и как она нашла новую формулу счастья
Коричневые яйца полезнее? Правда, которую игнорируют покупатели
Кошки замечают то, что человеку недоступно: тайна, которая пугает хозяев
50 миллионов лет эволюции — в теле одного кита: такое учёные видят впервые
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.