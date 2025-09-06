Какой штраф ждёт водителя без прав или СТС: наказание за отсутствие документов иногда меньше, чем за их передачу другу

Каждый водитель хоть раз попадал в ситуацию, когда документы остались дома — права в другой куртке или свидетельство о регистрации (СТС) в бардачке другой машины. Возникает закономерный вопрос: можно ли ехать дальше или лучше не рисковать?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Патрульная машина ДПС

Если документов нет совсем

Отсутствие водительских прав как таковых — самое серьёзное нарушение. В этом случае штраф составит от 5 000 до 15 000 рублей. Если рядом нет человека, имеющего право сесть за руль, машину эвакуируют на штрафстоянку. Дополнительно придётся заплатить за её транспортировку и хранение.

Если документы забыты

Гораздо мягче ситуация, когда права или СТС не потеряны, а просто остались дома. Водителю нужно подтвердить, что он имеет законное право управлять машиной. Достаточно предъявить паспорт или другой документ, чтобы инспектор проверил данные в базе.

В таком случае штраф будет символическим — 500 рублей. Ровно столько же заплатит водитель, если при себе не окажется СТС.

"Если права числятся в системе, наказание ограничится минимальным штрафом", — пояснил автоюрист.

Если за руль садится другой человек

Если владелец доверил управление автомобилем человеку без прав при себе, штраф в 500 рублей получит водитель, а собственнику машины придётся заплатить уже 3 000 рублей. Ситуация усугубляется, если этот человек не вписан в полис ОСАГО.

Цифровые документы как решение

Сегодня избежать многих проблем помогают электронные версии документов. В приложении "Госуслуги Авто" можно запросить цифровые копии прав и СТС. Формально бумажные документы всё ещё обязательны, но на практике инспекторы принимают электронные аналоги, что позволяет избежать штрафов и лишней волокиты.

Забытые права или СТС — не катастрофа, если документы существуют и числятся в системе. Максимум, что грозит водителю, — штраф 500 рублей. Но чтобы вовсе исключить риск, стоит заранее позаботиться о цифровых версиях и держать под рукой хотя бы паспорт.

