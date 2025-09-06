Водители под ударом из-за медицины: лекарства, из-за которых водителей лишают прав

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С каждым годом растёт число случаев, когда водителей лишают прав за "наркотическое опьянение", хотя они не употребляли запрещённых веществ. Причина в несовершенстве законодательства: оно не устанавливает минимально допустимый уровень содержания психотропных веществ в крови. В итоге даже следы лекарств могут стать основанием для наказания.

Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств
Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Почему лекарства становятся причиной проблем

Современные тест-системы фиксируют вещества в микродозах, и это оборачивается неожиданной угрозой для многих автомобилистов. В протокол могут попасть следы препаратов, которые человек принимает годами — от сердечных капель до обычных таблеток от диареи.

"Даже малейшие следы веществ из повседневных лекарств могут трактоваться как наркотическое опьянение", — пояснил владелец юридической компании.

Опасные лекарства

• Сердечные капли (валокордин, корвалол) содержат фенобарбитал. Он вызывает сонливость, снижает координацию и может определяться в крови спустя месяц после приёма.
• Средства от диареи (Имодиум, Лопедиум, Диара) с лоперамидом угнетают нервную систему, создавая эффект, схожий с психотропными веществами.
• Противорвотные препараты с метоклопрамидом провоцируют сонливость.
• Противоязвенные лекарства (гастрозем, метацин) также влияют на реакцию.
• Спазмолитики (бускопан, препараты с экстрактом красавки) оставляют следы в крови.
• Антигистаминные средства первого поколения (димедрол, супрастин, тавегил) замедляют реакцию и вызывают сонливость.
• Препараты от простуды с фенилэфрином (терафлю, ринза, колдрекс, капли от насморка) могут ухудшить зрение и попасть в категорию "опасных".
• Бета-блокаторы (пропранолол, атенолол, метопролол) способны влиять на работу нервной системы.
• Антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы и снотворные напрямую снижают скорость реакции и попадают под особое внимание медиков.

Чем это грозит водителям

Даже единичный приём лекарства из списка может обернуться направлением на медицинское освидетельствование. В худшем случае — решением суда о лишении прав. Чтобы восстановить их, придётся пройти длительное наблюдение у нарколога, что превращает ситуацию в настоящую юридическую ловушку.

Коррупционные риски

Неопределённость закона открывает дорогу злоупотреблениям. Недобросовестные инспекторы используют эту лазейку, а судебная практика зачастую не встаёт на сторону водителя. Это превращает вопрос приёма обычных лекарств в потенциально опасный фактор для каждого автомобилиста.

Привычные лекарства способны сыграть злую шутку: формально безопасные препараты могут привести к обвинению в наркотическом опьянении. Пока закон не уточняет допустимые нормы, водителям остаётся лишь быть предельно осторожными и внимательно читать инструкции к медикаментам.

Уточнения

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
