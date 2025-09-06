Давление в шинах против давления в кошельке: как правильно качать шины, чтобы тратить меньше топлива

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Экономия топлива всегда была актуальной темой для водителей, особенно на длинных маршрутах. Один из старых, но до сих пор применяемых способов снизить расход — повышение давления в шинах. Однако у такого метода есть не только плюсы, но и подводные камни.

Подкачка колеса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкачка колеса

Как устроены рекомендации производителей

Каждая шина спроектирована для работы в определённом диапазоне давления — от 2 до 3 атмосфер, в зависимости от конструкции автомобиля и его загрузки. Эти данные всегда указываются производителем: их можно найти на табличке в проёме водительской двери или в инструкции.

Водитель вправе немного варьировать этот параметр, подбирая оптимальный режим под свои условия. При движении налегке допустимо использовать верхние границы давления, рекомендованные заводом.

Плюсы повышенного давления

На качественном асфальте и в сухую погоду уменьшение площади контакта с дорогой почти не влияет на безопасность, но даёт заметный выигрыш в экономичности. Жёсткая шина меньше деформируется, теряется меньше энергии на сопротивление качению.

Производители приводят конкретные данные: повышение давления на 0,15 бар в диапазоне 2,0-2,5 даёт до 5% улучшения показателей качения. На трассе это может обернуться снижением расхода на 10-12%. Для авто с мотором 1,6 литра разница достигает 1 литра на каждые 100 км.

Когда стоит увеличить давление

Перед выездом на автомагистраль инженеры советуют накачать колёса чуть сильнее — на 0,2-0,3 атмосферы выше нормы. Особенно это касается низкопрофильных шин (R16 и больше): их конструкция позволяет выдерживать дополнительное давление без риска повреждений.

Минусы перекачанных шин

Перебор с давлением (на 0,3-0,5 атмосферы выше рекомендованного) ускоряет износ протектора. Чаще всего стирается центральная часть, а это снижает ресурс покрышек и в итоге сводит на нет полученную экономию.

Кроме того, на высоких скоростях (100-120 км/ч и выше) выигрыш по расходу исчезает: сопротивление воздуха растёт настолько, что все усилия по оптимизации давления становятся бесполезными.

Умеренное повышение давления действительно помогает экономить топливо и актуально для трассовых поездок. Но превышать допустимые значения опасно: быстрее стираются шины, а управляемость автомобиля может ухудшиться. Поэтому ориентироваться нужно на рекомендации производителя, а не на желание выжать максимальную экономию.



Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
