Ошибаются даже опытные водители: правила использования аварийки

Авто

Вопрос о том, нужно ли включать аварийную сигнализацию при остановке инспектором ГАИ, остаётся спорным для многих водителей. Одни уверены, что это обязанность, другие — что право. На практике всё зависит от конкретной ситуации и условий на дороге.

Аварийка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аварийка

Что говорит закон

Согласно пункту 7.1 ПДД, аварийная сигнализация включается в строго определённых случаях:
• при ДТП;
• при вынужденной остановке там, где стоянка запрещена;
• во время буксировки;
• при ослеплении фарами встречных автомобилей;
• в других ситуациях, когда важно предупредить окружающих об опасности.

Таким образом, при обычной остановке сотрудником ГАИ на разрешённом участке дороги обязанности включать "аварийку" нет.

Когда сигнализация действительно нужна

Бывают ситуации, когда инспектор останавливает машину в месте с плохой видимостью или в неожиданной точке дороги. В таком случае включение аварийки будет оправдано — оно предупредит других водителей и снизит риск ДТП.

"Если вы хотите включить аварийную сигнализацию для собственной безопасности и лучшей видимости, можете это сделать без опасений", — отметил автоюрист.

Роль самих инспекторов

Интересно, что сотрудники полиции не всегда включают проблесковые маячки на патрульных машинах. В итоге источником потенциальной опасности могут оказаться не водители, а сами инспекторы, создающие преграды на дороге.

При остановке в разрешённом месте включать аварийку необязательно. Но если ситуация потенциально опасна — плохая видимость, неожиданный манёвр инспектора, узкая дорога — лучше активировать сигнализацию. Это обезопасит вас и других участников движения. При этом штраф за её отсутствие в подобных случаях не предусмотрен.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
