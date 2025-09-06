Ошибаются даже опытные водители: правила использования аварийки

Вопрос о том, нужно ли включать аварийную сигнализацию при остановке инспектором ГАИ, остаётся спорным для многих водителей. Одни уверены, что это обязанность, другие — что право. На практике всё зависит от конкретной ситуации и условий на дороге.
Согласно пункту 7.1 ПДД, аварийная сигнализация включается в строго определённых случаях:
• при ДТП;
• при вынужденной остановке там, где стоянка запрещена;
• во время буксировки;
• при ослеплении фарами встречных автомобилей;
• в других ситуациях, когда важно предупредить окружающих об опасности.
Таким образом, при обычной остановке сотрудником ГАИ на разрешённом участке дороги обязанности включать "аварийку" нет.
Бывают ситуации, когда инспектор останавливает машину в месте с плохой видимостью или в неожиданной точке дороги. В таком случае включение аварийки будет оправдано — оно предупредит других водителей и снизит риск ДТП.
"Если вы хотите включить аварийную сигнализацию для собственной безопасности и лучшей видимости, можете это сделать без опасений", — отметил автоюрист.
Интересно, что сотрудники полиции не всегда включают проблесковые маячки на патрульных машинах. В итоге источником потенциальной опасности могут оказаться не водители, а сами инспекторы, создающие преграды на дороге.
При остановке в разрешённом месте включать аварийку необязательно. Но если ситуация потенциально опасна — плохая видимость, неожиданный манёвр инспектора, узкая дорога — лучше активировать сигнализацию. Это обезопасит вас и других участников движения. При этом штраф за её отсутствие в подобных случаях не предусмотрен.
Уточнения
