Тянет в сторону при торможении: ошибка в обслуживании, из-за которой авто перестаёт держать прямую

Многие водители хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда автомобиль неожиданно начинает уводить в сторону — при разгоне, торможении или движении по ровной дороге. На первый взгляд проблема может показаться мелкой, но на деле она связана с рядом серьёзных причин, игнорировать которые нельзя.
Иногда дело вовсе не в машине. Лёгкий уклон дороги для стока воды способен вызвать ощущение, что автомобиль "уходит" в сторону. В таком случае достаточно слегка корректировать траекторию движением руля. Но если дорога ровная, стоит проверить сам автомобиль.
Первая и самая простая проверка — состояние шин. Давление должно быть одинаковым во всех колёсах и соответствовать нормам производителя. Даже небольшие отклонения сразу сказываются на курсовой устойчивости и могут "уводить" машину вбок.
Серьёзная причина — подклинивший тормозной суппорт. Если одно колесо перегревается сильнее других, значит, оно заторможено, и автомобиль неизбежно будет тянуть в сторону. Такая неисправность не только опасна, но и запрещена правилами:
"Эксплуатация автомобиля с подобной поломкой может быть прекращена инспектором ГАИ, а водителю грозит штраф 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ", — отметил инспектор ГАИ.
Одна из наиболее распространённых причин — неправильные углы установки колёс. Проверять развал-схождение рекомендуется минимум раз в два года, но большинство автовладельцев обращаются в сервис лишь при явных признаках: неравномерном износе шин или уходе машины с прямой.
Проблемы возникают и тогда, когда водитель меняет лишь одну деталь из пары — например, амортизатор или пружину. В результате появляется дисбаланс, и авто перестаёт держать траекторию. Чтобы избежать этого, парные детали всегда нужно заменять одновременно.
Разные шины на осях тоже способны вызвать отклонения. Особенно часто это проявляется при установке запаски вместо штатного комплекта. Но проблема может крыться и в рулевом управлении — изношенные тяги или люфт в механизме вызывают стук и нарушают устойчивость.
Увод автомобиля в сторону — это не досадная мелочь, а сигнал о возможной неисправности. Причины могут быть разными: от простого давления в шинах до серьёзных проблем с тормозами или рулевым управлением. Поэтому игнорировать такие признаки нельзя: своевременный визит в сервис поможет сохранить и комфорт, и безопасность.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
