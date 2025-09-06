Тянет в сторону при торможении: ошибка в обслуживании, из-за которой авто перестаёт держать прямую

Многие водители хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда автомобиль неожиданно начинает уводить в сторону — при разгоне, торможении или движении по ровной дороге. На первый взгляд проблема может показаться мелкой, но на деле она связана с рядом серьёзных причин, игнорировать которые нельзя.

Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ девушка за рулем

Влияние дорожного покрытия

Иногда дело вовсе не в машине. Лёгкий уклон дороги для стока воды способен вызвать ощущение, что автомобиль "уходит" в сторону. В таком случае достаточно слегка корректировать траекторию движением руля. Но если дорога ровная, стоит проверить сам автомобиль.

Давление в шинах

Первая и самая простая проверка — состояние шин. Давление должно быть одинаковым во всех колёсах и соответствовать нормам производителя. Даже небольшие отклонения сразу сказываются на курсовой устойчивости и могут "уводить" машину вбок.

Проблемы с тормозной системой

Серьёзная причина — подклинивший тормозной суппорт. Если одно колесо перегревается сильнее других, значит, оно заторможено, и автомобиль неизбежно будет тянуть в сторону. Такая неисправность не только опасна, но и запрещена правилами:

"Эксплуатация автомобиля с подобной поломкой может быть прекращена инспектором ГАИ, а водителю грозит штраф 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ", — отметил инспектор ГАИ.

Сбившиеся углы развала-схождения

Одна из наиболее распространённых причин — неправильные углы установки колёс. Проверять развал-схождение рекомендуется минимум раз в два года, но большинство автовладельцев обращаются в сервис лишь при явных признаках: неравномерном износе шин или уходе машины с прямой.

Несвоевременная замена деталей

Проблемы возникают и тогда, когда водитель меняет лишь одну деталь из пары — например, амортизатор или пружину. В результате появляется дисбаланс, и авто перестаёт держать траекторию. Чтобы избежать этого, парные детали всегда нужно заменять одновременно.

Шины и рулевое управление

Разные шины на осях тоже способны вызвать отклонения. Особенно часто это проявляется при установке запаски вместо штатного комплекта. Но проблема может крыться и в рулевом управлении — изношенные тяги или люфт в механизме вызывают стук и нарушают устойчивость.

Увод автомобиля в сторону — это не досадная мелочь, а сигнал о возможной неисправности. Причины могут быть разными: от простого давления в шинах до серьёзных проблем с тормозами или рулевым управлением. Поэтому игнорировать такие признаки нельзя: своевременный визит в сервис поможет сохранить и комфорт, и безопасность.

