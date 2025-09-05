Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой овощ превращается в деликатес: свекольный паштет удивляет с первого кусочка
Китай открыт: как избежать провала в первой поездке — советы путешественника
Недостаток белка и жиров: скрытая угроза красоты при похудении
Уборка без химии: 2 кухонных ингредиента, которые вернут вашим полам первозданный блеск
Четыре тонны золота в год: Приангарье вступает в новую эру добычи
Конец эпохи мифов: археология подтверждает участие медведей в гладиаторских боях
Россия — Иордания: тренер Селлами выделил ключевой фактор ничьей
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Сел брелок сигнализации? Без знания этой функции авто останется заблокированным

Балансировка сделана идеально, но руль дрожит: скрытые причины, о которых не говорят мастера

2:37
Авто

Балансировка колёс считается обязательной процедурой после установки шин или дисков. Она нужна для равномерного распределения массы и устранения вибраций. Но на практике многие водители сталкиваются с ситуацией, когда даже идеально проведённая балансировка не избавляет от биения руля. Почему так происходит и когда балансировка оказывается бессильной?

Автомобильое колесо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильое колесо

Почему возникает дисбаланс

Основная цель балансировки — убрать колебания колеса. Но вибрации могут появляться и по другим причинам:
• повреждение диска или покрышки после удара в яму;
• заводской дефект резины или диска;
• некачественный ремонт колеса;
• неравномерный износ протектора;
• старение резины или асимметричный рисунок;
• потеря балансировочного грузика.

Даже внешне целое колесо может вести себя на дороге нестабильно, а значит, балансировка здесь не поможет.

Когда балансировка бесполезна

Иногда колёса показывают идеальные результаты на стенде, но при движении руль продолжает вибрировать. Причина может быть в деформации диска. Особенно часто это случается после попадания в глубокие ямы. В таких случаях стандартная балансировка не решает проблему — требуется ремонт.

Штампованные диски можно относительно легко восстановить. Но литые и кованые после правки часто теряют прочность из-за перегрева и неравномерного давления. В худшем случае они могут разрушиться прямо на ходу.

Другие причины вибрации

Не всегда дело в дисках или шинах. Простая грязь, налипшая на внутренней стороне колеса, способна вызвать сильные вибрации на скорости 80-100 км/ч. В таком случае достаточно просто очистить диск, и проблема исчезнет без посещения шиномонтажа.

Чем опасно игнорирование

Вибрация, передающаяся на руль и кузов, — первый сигнал к проверке. Если её не устранить, возрастает нагрузка на подвеску и ступичные подшипники. Это приводит к ускоренному износу и может вызвать серьёзные поломки.

Балансировка — важная, но не универсальная процедура. Она устраняет часть проблем, но не всегда помогает, если речь идёт о деформациях, дефектах или неправильной эксплуатации. Поэтому регулярный контроль состояния колёс и внимательное отношение к вибрациям помогут сохранить и комфорт, и ресурс автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Пара ломтиков к борщу и картошке: сало сухого посола, от которого невозможно оторваться
6 умных идей для маленькой ванной комнаты: как увеличить пространство втрое
Случайность или расчёт: почему Глушенков стал капитаном сборной
Заброшенное золото отходов: почему Башкирия предлагает раздать хвостохранилища за рубль
Балансировка сделана идеально, но руль дрожит: скрытые причины, о которых не говорят мастера
Пластика век без следов: всё, что важно знать о бесшовной методике
Привычка, которая убьёт ваши зубы: почему стакан воды с лимоном по утрам — это ловушка
Алтай против Черного моря: где выгоднее провести отпуск
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Космическое представление начинается: кровавая Луна станет главным героем ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.