Паспорт российский, а душа китайская: как новые правила меняют автопром

Новость о том, что Минпромторг упростил правила инвестиционного режима для автопроизводителей, вызвала большой интерес. Формально это шаг навстречу всем: отечественным заводам стало проще соответствовать требованиям, а иностранным — особенно китайским — работать в России стало заметно комфортнее. Но если присмотреться, то это ещё и индикатор того, как меняется сама философия автопрома в стране.

Автомобиль Sehol QX 008
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Sehol QX 008

Суть изменений

Ранее для того чтобы компенсировать утилизационный сбор, производитель обязан был набрать 3200 баллов локализации, а к 2028 году планировалось увеличить эту планку до 5500. Теперь же достаточно всего 1500. Для сравнения: Granta набирала около 5000 баллов, Aurus Senat — порядка 4500. Но даже такие показатели не дотягивали до будущих нормативов. Получалось, что и бюджетные, и премиальные модели оставались "недостаточно отечественными".

Теперь правила смягчены: производителям не нужно резко наращивать число операций на российских заводах, чтобы считаться "своими".

Почему правила изменили

Главная причина очевидна — активное продвижение китайских компаний на российский рынок. Для них прежние требования были просто невыполнимы. В нынешних условиях, когда развивать собственное производство сложно и дорого, правительство решило пойти по пути упрощения. Это быстрее и практичнее, чем пытаться заставить бизнес в кратчайшие сроки строить новые мощности.

СПИК и гражданство для авто

Отдельного внимания заслуживает история со специнвестконтрактами (СПИК). Раньше производителю нужно было набрать 7 тыс. баллов, чтобы подписать такой контракт и получить доступ к мерам господдержки. Теперь планка снижена до 5400. Это означает, что крупным брендам станет проще закрепиться в стране, участвовать в госзакупках и привлекать покупателей через льготное кредитование или лизинг.

Как это скажется на такси и не только

Новые правила напрямую связаны и с рынком такси. Напомним, с 1 марта 2026 года вступают в силу требования по уровню локализации автомобилей для этого сегмента. Без пересмотра системы подсчёта в такси могли бы остаться только Lada, Москвич и Evolute. Теперь список расширится за счёт "новых отечественных" машин, которые формально будут соответствовать обновлённым нормам.

Это касается не только такси, но и других сфер, где закупают большие объёмы транспорта. Таким образом, отечественных автомобилей на бумаге станет больше, а выбор для покупателей шире.

Снижение планки локализации — шаг прагматичный и во многом вынужденный. Без него китайские компании попросту не смогли бы работать в России. Теперь же им создаются комфортные условия, чтобы они инвестировали в экономику и оставались на рынке. Но у этой монеты есть и обратная сторона: "новые отечественные автомобили" останутся по сути иностранными. Получить "паспорт" в нашей системе им стало проще, но это не делает их настоящими российскими машинами.

Уточнения

Па́спорт — государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении границ государств и пребывании за границей. Паспорт указывает на гражданство, но не обязательно указывает на страну проживания.

