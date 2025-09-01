Volkswagen собирали рабы в Бразилии? Компания понесёт наказание спустя десятки лет

С бразильского завода Volkswagen Brazil взыскали $30 миллионов за использование рабского труда.
Компания Volkswagen Brazil признана виновной в том, что использовала рабский труд на своем ранчо в Амазонии.
Это происходило в 1974–1986 годах. Компания должна заплатить за это почти $30 миллионов.
Также производитель должен официально извиниться перед пострадавшими и их семьями.
Автоконцерн же собирается обжаловать решение суда.
Кстати, Volkswagen Brazil обвинили в применении насилия по отношению к своим сотрудникам: работодатели вынуждали их трудиться в условиях, "унижающих достоинство" и схожих с понятием "рабский труд".
Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль», «Фольксваген») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
