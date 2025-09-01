Volkswagen собирали рабы в Бразилии? Компания понесёт наказание спустя десятки лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С бразильского завода Volkswagen Brazil взыскали $30 миллионов за использование рабского труда.

Компания Volkswagen Brazil признана виновной в том, что использовала рабский труд на своем ранчо в Амазонии.

Это происходило в 1974–1986 годах. Компания должна заплатить за это почти $30 миллионов.

Также производитель должен официально извиниться перед пострадавшими и их семьями.

Автоконцерн же собирается обжаловать решение суда.

Кстати, Volkswagen Brazil обвинили в применении насилия по отношению к своим сотрудникам: работодатели вынуждали их трудиться в условиях, "унижающих достоинство" и схожих с понятием "рабский труд".

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль», «Фольксваген») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
