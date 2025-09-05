Скрытая правда о втором комплекте шин, о которой молчат продавцы: пробег убивает экономию быстрее, чем кажется

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Многие автомобилисты, желая избавиться от сезонных очередей в шиномонтаже, решают купить два комплекта колёс — летний и зимний — сразу вместе с литыми дисками. На первый взгляд это удобно: снял один комплект в гараже, поставил другой — и можно ехать. Но экономическая сторона вопроса выглядит не так радужно, как кажется.

Шиномонтаж
Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шиномонтаж

Когда окупается покупка

По расчётам специалистов, подобные вложения начинают оправдываться только через 10 лет эксплуатации. Лишь тогда можно говорить о реальной экономии на отказе от сезонной переобувки. Особенно это касается популярных типоразмеров вроде 225/60 R17, где стоимость комплекта ощутима.

Реальность эксплуатации

Идеальные условия возможны лишь первые два года или около 30 тысяч километров пробега. Затем в ход идёт суровая практика: нарушается балансировка, появляется дрожание в руле, снижается комфорт. Водителю всё равно приходится обращаться в сервис.

После 50-60 тысяч километров начинают проявляться мелкие, но неприятные проблемы. Давление в шинах падает незаметно, но стабильно — чаще всего из-за изношенных ниппелей. Не стоит забывать и о мелких проколах, трещинах, других повреждениях, которые делают визиты в мастерскую неизбежными.

Критический срок службы

Когда пробег достигает 80-90 тысяч, а автомобилю исполняется пять лет, шины нередко приходят в негодность. Особенно быстро сдаются бюджетные модели, у которых изначально невысокий ресурс. К этому моменту замена резины становится необходимостью.

Редко кто использует один и тот же комплект дольше семи лет. За это время владельцы чаще продают машину или меняют её на другую, с иными параметрами колёс. В итоге расчёт на многолетнюю экономию почти всегда рушится.

Два комплекта колёс на литье дают удобство, но не гарантируют выгоду. На практике стоимость редко окупается: вмешательства сервисов избежать не удаётся, а срок службы резины ограничен износом и обстоятельствами.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
