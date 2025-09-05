Скандальные поправки в правила дорожного движения: логика новых правил озадачила водителей

В начале 2025 года в России разгорелись споры вокруг инициативы Минтранса, касающейся новых ограничений для водителей. Идея, предложенная ещё осенью 2024-го, предполагает запрет на использование за рулём посторонних предметов, которые могут отвлекать от управления автомобилем.

Суть инициативы

Изменения должны коснуться пункта 2.7 ПДД. В нём предлагается запретить использование "устройств, не предусмотренных конструкцией автомобиля, если их применение требует отвлечения внимания или манипуляций руками, за исключением голосового управления навигационными системами".

Главная цель поправок — ограничить использование смартфонов и планшетов во время движения. Именно гаджеты, а не еда или напитки, стали причиной большинства аварийных ситуаций, связанных с невнимательностью водителей.

Опасения автомобилистов

После публикаций в СМИ многие решили, что запрет коснётся и повседневных привычек: питья кофе, перекусов или курения. Однако представители ГАИ разъяснили, что подобных ограничений не планируется.

"Никаких ограничений на употребление пищи или напитков за рулём не вводится", — заявил официальный представитель ГАИ.

Это означает, что привычка выпить кофе в дороге или перекусить бутербродом не станет поводом для штрафа. Под удар могут попасть только электронные устройства, отвлекающие внимание.

Возможные сложности

Юристы отмечают: если бы поправки приняли в первоначальном виде, это могло бы привести к массовым штрафам за действия, которые формально не запрещены ПДД. При этом система обжалования у водителей пока несовершенна, что осложнило бы защиту от неправомерных наказаний.

Текущие правила

На данный момент закон прямо запрещает лишь разговоры по телефону без гарнитуры hands-free. Тем не менее, многие водители продолжают отвлекаться на гаджеты — кто-то смотрит видео, а кто-то ищет маршрут в навигаторе, держа устройство в руках. Именно эти привычки власти хотят искоренить с помощью поправок.

Таким образом, обсуждаемая инициатива направлена не против кофе или перекусов в дороге, а против использования смартфонов и другой электроники, из-за которой растёт количество ДТП.

Уточнения

