Технология, придуманная ради экологии, оборачивается расходами на ремонт: система, которая должна спасать природу, но убивает детали

Авто

Система Start/Stop сегодня устанавливается даже в самые доступные комплектации автомобилей. Её внедрение напрямую связано с жёсткими экологическими нормами, которые вынуждают автопроизводителей снижать выбросы и экономить топливо. Но отношение водителей к этой технологии остаётся неоднозначным: многие по-прежнему считают её источником проблем, а не преимуществ.

авто Toyota, кнопка Start-Stop
Фото: commons.wikimedia by Johntorcasio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
авто Toyota, кнопка Start-Stop

Как развивалась система

Первый вариант Start/Stop появился около сорока лет назад. Тогда технология выглядела громоздкой, сильно удорожала автомобиль и требовала доработки ключевых систем — тормозов и электроники. По этой причине массового распространения она не получила.

Со временем производители упростили и удешевили конструкцию. Теперь при остановке на светофоре двигатель автоматически глохнет, а для запуска достаточно лишь отпустить педаль тормоза. Но, несмотря на удобство и очевидные экологические плюсы, система вызывает у автовладельцев целый ряд нареканий.

Главные минусы

• Повышенная нагрузка на стартер. Даже усиленные версии быстрее изнашиваются из-за постоянных перезапусков. Многие водители предпочитают отключать систему, чтобы продлить срок службы узла.

• Стоимость. Машины с этой функцией дороже: для её работы нужны усиленные стартеры, аккумуляторы и генераторы.

• Увеличение нагрузки на двигатель. Хотя ДВС запускается только в прогретом состоянии и при заряженном аккумуляторе, что снижает износ по сравнению с холодным пуском, всё же постоянные остановки влияют на ресурс.

• Потеря времени при старте. Задержка в 0,3-0,5 секунды может быть критичной в условиях интенсивного движения и создавать риск аварийных ситуаций.

Ресурс аккумулятора и генератора

Современные батареи и генераторы адаптированы к частым циклам запуска и работают надёжнее, чем раньше. Но и они со временем теряют ёмкость. Замена аккумулятора для таких систем обходится дороже, а значит, в будущем владельца могут ждать дополнительные расходы.

Для кого система полезна

Наибольшую эффективность Start/Stop показывает в "мягких" гибридах, где она интегрирована в общую работу электрооборудования и позволяет максимально экономить топливо. В городских условиях с пробками и короткими остановками функция также снижает расход и уровень выбросов.

Тем не менее для многих водителей она остаётся спорной. Баланс между экологией и комфортом пока что не в пользу последнего, и именно это формирует настороженное отношение к технологии.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
