Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деньги зависли на месяц: за какие ошибки банки лишают клиентов доступа к счету
Успейте положить деньги под высокий процент: ставки по вкладам стремительно падают
Лето без обезвоживания: продукты, которые наполняют тело влагой
Йога без мистики и мантр: почему мужчинам стоит включить её в тренировки
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия может лишиться хвойных лесов: трава растёт быстрее, чем деревья
Мне повезло быть его женщиной: Ирина Шейк эмоционально отреагировала на смерть Армани
Текстиль управляет настроением: один неверный выбор рушит весь интерьер
Скрытая угроза для организма: что происходит со здоровьем при дефиците витамина D

Когда коробка передач переживает машину, концерну это не нравится: главные причины, по которым массовые автомобили лишаются АКПП

3:06
Авто

Автоматические коробки передач с гидротрансформатором долгое время считались эталоном надёжности. Они без сбоев работают и в мороз, и в жару, и на сложных дорогах. Неудивительно, что именно такие трансмиссии ценят российские водители, где вариаторы и "роботы" часто не выдерживают условий эксплуатации. Но, несмотря на доверие, которое заслужили классические автоматы, их постепенно вытесняют современные аналоги.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Почему производители отказываются от классических АКПП

Главная причина связана с экологией. Гидротрансформаторная коробка увеличивает расход топлива примерно на пятую часть по сравнению с "механикой". В условиях ужесточающихся норм это становится серьёзным минусом. Вариаторы и роботизированные трансмиссии позволяют экономить горючее, а значит, сокращают выбросы в атмосферу. Для автоконцернов именно этот фактор играет ключевую роль, даже если часть водителей готова платить больше за бензин ради надёжности.

Не менее важен и вопрос себестоимости. Производство гидротрансформаторных АКПП обходится почти в два раза дороже, чем вариаторов. "Роботы" ещё экономичнее в производстве — дешевле примерно на треть. Для массового сегмента каждая копейка в цене автомобиля имеет значение, и производители стараются сделать машины доступнее.

Экономика против долговечности

Есть и скрытый коммерческий интерес. Вариаторы и "роботы" обычно служат лишь до конца гарантийного срока, после чего требуют серьёзного ремонта или замены за счёт владельца. Для производителей это дополнительный источник прибыли. Классические автоматы, напротив, способны без проблем пройти 300-400 тысяч километров, что делает их слишком "выгодными" для потребителя и малоприбыльными для концернов.

Китайский подход

На российском рынке активно растёт доля китайских автомобилей. Большинство моделей из Поднебесной оснащены механикой, роботизированными коробками или вариаторами. Причина та же — удешевление производства и выполнение экологических норм. Однако появляются и исключения: Great Wall выпускает внедорожники Haval и Tank с классическими автоматами, а Geely предложила седан Emgrand с собственной разработкой АКПП.

Российский рынок и особые версии

Некоторые бренды раньше создавали специальные модификации для России. Например, Hyundai и Kia устанавливали автоматы в свои модели именно для местного рынка, хотя в других странах предлагали вариаторы или "роботы". Но после ухода этих марок из России перспективы их возвращения остаются туманными.

Таким образом, классические автоматы не исчезли полностью, но в массовом сегменте они становятся редкостью. Их будущее теперь связано скорее с премиальными моделями и внедорожниками, чем с бюджетными авто.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Домашние животные
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Экологичное средство против вредителей лежит в каждом доме: обработали — и грядка без гусениц
Европейский бизнес готов к возвращению: Путин анонсировал смену тренда на российском рынке
Свобода денима и сила классики — неожиданный тандем, задающий тон осени
Одно блюдо — и гарнир, и закуска: гнёзда из кабачков, которые выигрывают в глазах гостей
Тело стирает память: почему даже короткий перерыв в спорте запускает обратный отсчёт для мышц
Развенчан популярный миф о мстительных и обидчивых кошках
Россия начала поставки продовольствия в США
Вечная мерзлота и палящая жара брошены на карту: новая система против климата
Тусклый свет крадёт вкус еды: как не промахнуться с выбором люстры для кухни
Восточная роскошь в северном городе: что скрывают мозаичные полы и резные лестницы замка Булычёва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.