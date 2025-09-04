Секрет блеска машины — правильный порядок, а не дорогая химия: главная ошибка при мойке, которая портит результат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мойки самообслуживания сегодня стали привычным выбором для многих автовладельцев. Это удобно, быстро и доступно, но у новичков нередко возникает вопрос: с чего лучше начать — с пены или с воды?

Мойка машины
Фото: unsplash.com by lucas clarysse is licensed under Free to use under the Unsplash License
Мойка машины

На первый взгляд кажется логичным сперва смыть грязь водой. Но специалисты уверяют, что для чистого и бережного результата правильнее начинать именно с нанесения пены.

Почему пена важнее

В составе пены уже есть вода, и наносить её следует только на сухой кузов. Тогда она лучше проникает в слои загрязнений, растворяет их и усиливает моющий эффект. Если же поверхность предварительно смочить водой, на металле образуется тонкая плёнка, которая мешает пене работать в полную силу. В результате часть грязи так и останется на кузове.

Как правильно наносить

Пену рекомендуется распределять плавными движениями, начиная снизу вверх. Первое внимание стоит уделить колёсам, порогам и нижней части кузова — именно там скапливается больше всего грязи. Такой порядок позволит средству глубже воздействовать на загрязнения и обеспечит равномерный результат.

Когда стоит начать с воды

Есть ситуации, в которых вода всё же должна быть первой:
• если автомобиль сильно загрязнён толстым слоем грязи, например после поездок по грунтовым дорогам;
• если машина сильно нагрелась под солнцем и металл горячий на ощупь.

В первом случае смывание верхнего слоя воды облегчит работу пены. Во втором — охлаждение кузова поможет избежать быстрого высыхания моющего состава и появления белых следов.

Итоговая последовательность

В большинстве случаев оптимальный порядок прост: сначала пена, затем основное мытьё и ополаскивание. Такой подход не только делает процесс эффективнее, но и помогает сохранить лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии на долгие годы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
