Секрет блеска машины — правильный порядок, а не дорогая химия: главная ошибка при мойке, которая портит результат

Мойки самообслуживания сегодня стали привычным выбором для многих автовладельцев. Это удобно, быстро и доступно, но у новичков нередко возникает вопрос: с чего лучше начать — с пены или с воды?
На первый взгляд кажется логичным сперва смыть грязь водой. Но специалисты уверяют, что для чистого и бережного результата правильнее начинать именно с нанесения пены.
В составе пены уже есть вода, и наносить её следует только на сухой кузов. Тогда она лучше проникает в слои загрязнений, растворяет их и усиливает моющий эффект. Если же поверхность предварительно смочить водой, на металле образуется тонкая плёнка, которая мешает пене работать в полную силу. В результате часть грязи так и останется на кузове.
Пену рекомендуется распределять плавными движениями, начиная снизу вверх. Первое внимание стоит уделить колёсам, порогам и нижней части кузова — именно там скапливается больше всего грязи. Такой порядок позволит средству глубже воздействовать на загрязнения и обеспечит равномерный результат.
Есть ситуации, в которых вода всё же должна быть первой:
• если автомобиль сильно загрязнён толстым слоем грязи, например после поездок по грунтовым дорогам;
• если машина сильно нагрелась под солнцем и металл горячий на ощупь.
В первом случае смывание верхнего слоя воды облегчит работу пены. Во втором — охлаждение кузова поможет избежать быстрого высыхания моющего состава и появления белых следов.
В большинстве случаев оптимальный порядок прост: сначала пена, затем основное мытьё и ополаскивание. Такой подход не только делает процесс эффективнее, но и помогает сохранить лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии на долгие годы.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
