Пистолет на АЗС работает без датчиков: секрет спрятан в другом

Для большинства автомобилистов заправка автомобиля — привычная и будничная процедура. Но за этой кажущейся простотой скрывается тонкий инженерный расчет. Многие задумывались: как пистолет на АЗС "понимает", что бак уже полон, и почему топливо не переливается наружу, даже если водитель отвлёкся?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Оказывается, секрет кроется не в электронике, а в чистой механике. Конструкция пистолета работает благодаря законам физики и не зависит от датчиков или электрических систем. Такой подход делает её максимально надёжной, ведь ломаться в устройстве попросту нечему.

Как работает система

Когда водитель начинает заправку, бензин проходит через специальное сужение внутри пистолета. В этом месте поток ускоряется, и в небольшой камере создаётся разрежение. Именно оно становится своеобразным "сигналом" для механизма.

В верхней части устройства есть маленькое отверстие, через которое проходит воздух. Пока бензин не поднялся слишком высоко, система остаётся в рабочем режиме. Но как только топливо достигает этого уровня и перекрывает отверстие, воздух перестаёт поступать. В камере формируется вакуум, который воздействует на мембрану — и подача топлива мгновенно прекращается.

Преимущества механического принципа

Вся система работает исключительно за счёт физических законов. Нет необходимости в дополнительных датчиках, электронике или сложных механизмах. Это снижает риск поломок и делает процесс заправки безопасным и стабильным.

По сути, именно простота конструкции обеспечивает её эффективность. Никаких лишних деталей, которые могут выйти из строя, и никаких зависимостей от источников энергии.

Почему это важно

Каждый день миллионы водителей по всему миру заправляют машины, не задумываясь о том, что за процесс стоит за этой привычной операцией. Между тем простое и элегантное инженерное решение позволяет сделать её безопасной и удобной.

Уточнения

