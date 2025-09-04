Удостоверение в базе числится, а на дороге не действует: как заранее заменить права и не сорвать поездку за границу

В 2025 году для многих водителей наступает момент, когда обновление водительских прав становится обязательной процедурой. И речь не только о плановой замене по сроку: изменения в законодательстве затронули отдельные категории автовладельцев, для которых промедление может обернуться серьёзными последствиями.
С лета 2023 года в силу вступили поправки, касающиеся обладателей ВНЖ и новых граждан России, ранее пользовавшихся иностранными правами. Согласно нормам, такие документы действуют только один год с момента получения статуса. За это время необходимо обменять их на российское удостоверение.
Поправки заработали с 1 апреля 2024 года. Те, кто переехал в Россию раньше этой даты, должны успеть заменить права до 1 апреля 2025 года. Если срок будет пропущен, иностранные права аннулируются, и восстановить их можно будет только через повторное обучение в автошколе и сдачу экзаменов.
Отдельная льгота была введена ещё в 2022 году. Водительские удостоверения, срок которых истекал с января 2022-го по декабрь 2023-го, получили автоматическое продление. В 2023 году это правило распространили и на тех, у кого права действуют до конца 2025-го.
Важно понимать: такие документы официально действуют только на территории России. Для поездок за рубеж — например, в Беларусь или Казахстан — их нужно менять заранее. К тому же автоматическое продление разовое: если срок закончится в июне 2025 года, то с этого момента удостоверение станет недействительным. Вторичного продления не предусмотрено.
Помимо окончания действия, есть и другие основания для замены удостоверения:
• изменение личных данных (например, смена фамилии после брака);
• утеря или серьёзные повреждения документа;
• износ, когда невозможно разобрать данные;
• новые медицинские ограничения, влияющие на возможность управления транспортом.
Во всех этих случаях заменить права нужно досрочно, не дожидаясь окончания их действия.
Для получения нового удостоверения необходимо пройти медицинскую комиссию и получить заключение. После этого можно обратиться в ГАИ или подать заявление через портал "Госуслуги". Процедура занимает немного времени, но позволяет избежать проблем с законом и штрафов.
Управление автомобилем с недействительными правами влечёт штраф от 5 до 15 тысяч рублей (статья 12.7 КоАП). Если водитель передаст управление человеку с просроченными правами, наказание будет ещё серьёзнее — до 30 тысяч рублей.
В 2025 году важно заранее проверить срок действия своего удостоверения и при необходимости подготовиться к его замене. Особенно это актуально для обладателей иностранных прав и тех, у кого срок "автоматически продлённых" документов подходит к концу. Заблаговременное оформление избавит от штрафов и сохранит право на вождение.
Уточнения
