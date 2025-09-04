Удостоверение в базе числится, а на дороге не действует: как заранее заменить права и не сорвать поездку за границу

3:35 Your browser does not support the audio element. Авто

В 2025 году для многих водителей наступает момент, когда обновление водительских прав становится обязательной процедурой. И речь не только о плановой замене по сроку: изменения в законодательстве затронули отдельные категории автовладельцев, для которых промедление может обернуться серьёзными последствиями.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Проверка документов на дороге

Кого коснулись новые правила

С лета 2023 года в силу вступили поправки, касающиеся обладателей ВНЖ и новых граждан России, ранее пользовавшихся иностранными правами. Согласно нормам, такие документы действуют только один год с момента получения статуса. За это время необходимо обменять их на российское удостоверение.

Поправки заработали с 1 апреля 2024 года. Те, кто переехал в Россию раньше этой даты, должны успеть заменить права до 1 апреля 2025 года. Если срок будет пропущен, иностранные права аннулируются, и восстановить их можно будет только через повторное обучение в автошколе и сдачу экзаменов.

Автоматическое продление и его пределы

Отдельная льгота была введена ещё в 2022 году. Водительские удостоверения, срок которых истекал с января 2022-го по декабрь 2023-го, получили автоматическое продление. В 2023 году это правило распространили и на тех, у кого права действуют до конца 2025-го.

Важно понимать: такие документы официально действуют только на территории России. Для поездок за рубеж — например, в Беларусь или Казахстан — их нужно менять заранее. К тому же автоматическое продление разовое: если срок закончится в июне 2025 года, то с этого момента удостоверение станет недействительным. Вторичного продления не предусмотрено.

Когда права нужно менять раньше срока

Помимо окончания действия, есть и другие основания для замены удостоверения:

• изменение личных данных (например, смена фамилии после брака);

• утеря или серьёзные повреждения документа;

• износ, когда невозможно разобрать данные;

• новые медицинские ограничения, влияющие на возможность управления транспортом.

Во всех этих случаях заменить права нужно досрочно, не дожидаясь окончания их действия.

Что понадобится для оформления

Для получения нового удостоверения необходимо пройти медицинскую комиссию и получить заключение. После этого можно обратиться в ГАИ или подать заявление через портал "Госуслуги". Процедура занимает немного времени, но позволяет избежать проблем с законом и штрафов.

Ответственность за просрочку

Управление автомобилем с недействительными правами влечёт штраф от 5 до 15 тысяч рублей (статья 12.7 КоАП). Если водитель передаст управление человеку с просроченными правами, наказание будет ещё серьёзнее — до 30 тысяч рублей.

В 2025 году важно заранее проверить срок действия своего удостоверения и при необходимости подготовиться к его замене. Особенно это актуально для обладателей иностранных прав и тех, у кого срок "автоматически продлённых" документов подходит к концу. Заблаговременное оформление избавит от штрафов и сохранит право на вождение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

