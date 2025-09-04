Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Племянник Галкина* покинул Россию: продажа активов и новая жизнь за границей
Фитнес манит новыми форматами: как яркая музыка и батут прячут за весельем серьёзную нагрузку
Минута, которая обманывает смерть: эффект доказан цифрами
Огурцы остановят рост, если совершите эту роковую ошибку
Регионы России затягивают алкогольные пояса: что изменится для покупателей
Секрет долголетия кошек: одна порода кошек выделяется особым здоровьем
Телефон попал под дождь? Первые минуты решают, спасёте вы его или потеряете навсегда
Джорджо Армани: как один дизайнер перевернул представление о вечерней моде
Пять тревожных признаков сигналят о переменах в организме — и обычная усталость здесь ни при чём

Удостоверение в базе числится, а на дороге не действует: как заранее заменить права и не сорвать поездку за границу

3:35
Авто

В 2025 году для многих водителей наступает момент, когда обновление водительских прав становится обязательной процедурой. И речь не только о плановой замене по сроку: изменения в законодательстве затронули отдельные категории автовладельцев, для которых промедление может обернуться серьёзными последствиями.

Проверка документов на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проверка документов на дороге

Кого коснулись новые правила

С лета 2023 года в силу вступили поправки, касающиеся обладателей ВНЖ и новых граждан России, ранее пользовавшихся иностранными правами. Согласно нормам, такие документы действуют только один год с момента получения статуса. За это время необходимо обменять их на российское удостоверение.

Поправки заработали с 1 апреля 2024 года. Те, кто переехал в Россию раньше этой даты, должны успеть заменить права до 1 апреля 2025 года. Если срок будет пропущен, иностранные права аннулируются, и восстановить их можно будет только через повторное обучение в автошколе и сдачу экзаменов.

Автоматическое продление и его пределы

Отдельная льгота была введена ещё в 2022 году. Водительские удостоверения, срок которых истекал с января 2022-го по декабрь 2023-го, получили автоматическое продление. В 2023 году это правило распространили и на тех, у кого права действуют до конца 2025-го.

Важно понимать: такие документы официально действуют только на территории России. Для поездок за рубеж — например, в Беларусь или Казахстан — их нужно менять заранее. К тому же автоматическое продление разовое: если срок закончится в июне 2025 года, то с этого момента удостоверение станет недействительным. Вторичного продления не предусмотрено.

Когда права нужно менять раньше срока

Помимо окончания действия, есть и другие основания для замены удостоверения:
• изменение личных данных (например, смена фамилии после брака);
• утеря или серьёзные повреждения документа;
• износ, когда невозможно разобрать данные;
• новые медицинские ограничения, влияющие на возможность управления транспортом.

Во всех этих случаях заменить права нужно досрочно, не дожидаясь окончания их действия.

Что понадобится для оформления

Для получения нового удостоверения необходимо пройти медицинскую комиссию и получить заключение. После этого можно обратиться в ГАИ или подать заявление через портал "Госуслуги". Процедура занимает немного времени, но позволяет избежать проблем с законом и штрафов.

Ответственность за просрочку

Управление автомобилем с недействительными правами влечёт штраф от 5 до 15 тысяч рублей (статья 12.7 КоАП). Если водитель передаст управление человеку с просроченными правами, наказание будет ещё серьёзнее — до 30 тысяч рублей.

В 2025 году важно заранее проверить срок действия своего удостоверения и при необходимости подготовиться к его замене. Особенно это актуально для обладателей иностранных прав и тех, у кого срок "автоматически продлённых" документов подходит к концу. Заблаговременное оформление избавит от штрафов и сохранит право на вождение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Экономика и бизнес
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Последние материалы
Миллионы бат и ноль объяснений: как закрывают самые громкие проекты в Таиланде
Координаты 0,0: точка, которую ищут все — и получают научный остров и много вопросов
Ваша кухня наполнится ароматом лета: простой рецепт дыни с йогуртом
Это породнило меня с Пушкиным: Дибров нашёл неожиданную связь с поэтом после скандального развода
Привычный йогурт превращается в кофейный шедевр — и готовится без йогуртницы и хлопот
Компании Британии стремительно сокращают рабочие места
Я актриса! Звезду Уральских пельменей вытолкали с премьеры фильма
Сода и перекись превращаются в одно средство для всего дома: работает там, где химия сдаётся
996 больше не норма? Китайские компании вступают в новую эру рабочего времени
Китайские запчасти спасают кошелёк сегодня, но губят мотор завтра: скрытая угроза, о которой не говорят продавцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.