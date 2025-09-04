Китайские запчасти спасают кошелёк сегодня, но губят мотор завтра: скрытая угроза, о которой не говорят продавцы

Рост цен на оригинальные автозапчасти заставил многих российских автовладельцев искать более дешёвые альтернативы. Всё чаще выбор падает на китайские аналоги, которые обещают совместимость и привлекательную цену. Но, как отмечают специалисты, такая экономия может обернуться серьёзными проблемами.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автосервиса ремонтирует автомобиль.

Как изменился рынок запчастей

За последние три года ассортимент стал значительно шире: найти детали можно практически для любой модели и на любой кошелёк. Но вместе с выбором выросли и риски. Если оригинальные комплектующие остаются в продаже, их стоимость увеличилась в разы. Особенно тяжело приходится владельцам старых иномарок: расходы на обслуживание растут, и многие вынуждены ставить дешёвые дубликаты.

Почему фильтры — главный источник проблем

По словам владельца сети автосервисов в интервью njcar. ru, самые частые жалобы связаны с масляными фильтрами китайского производства. Для популярных моделей Mitsubishi можно найти фильтры по цене около 150 рублей, тогда как оригинал стоит не менее 750 рублей. Экономия кажется очевидной, но последствия — куда дороже.

Дешёвые фильтры не выдерживают давления и быстро теряют герметичность. Начинаются утечки моторного масла, а это ведёт к падению давления в системе. Если водитель сразу заметит индикатор на панели приборов, серьёзных проблем можно избежать. Но в случае автозапуска, когда двигатель заводится дистанционно, сигнал может остаться незамеченным.

Чем это грозит

Продолжительная езда с низким давлением масла быстро убивает двигатель. Ремонт в таком случае обойдётся от 150 до 300 тысяч рублей. Ситуацию усугубляет и некачественное масло, которое также встречается на рынке. В итоге сочетание дешёвого фильтра и плохой смазки становится прямым путём к капитальному ремонту.

Стоит ли экономить на расходниках

Опыт показывает: экономия на расходных материалах оборачивается кратно большими тратами. Поэтому специалисты рекомендуют покупать фильтры и другие детали только у проверенных поставщиков. Да, стоимость оригинала выше, но она несопоставима с ценой восстановления двигателя.

Китайские запчасти прочно заняли нишу на рынке, но далеко не все из них безопасны для автомобиля. Особенно это касается дешёвых масляных фильтров. Автовладельцам стоит помнить: экономия в сотни рублей сегодня может вылиться в сотни тысяч завтра.

Уточнения

