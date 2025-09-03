Электромобили тонут в собственных обещаниях: почему будущее без бензина застопорилось

Будущее электромобилей кажется предопределённым: правительства ставят амбициозные цели по отказу от ДВС, а производители один за другим заявляют о новых "зелёных" стратегиях. Однако реальность оказывается сложнее.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электромобиль

Предупреждения автопроизводителей

Автопроизводители в США и Европе предупреждают: рост издержек, технологические трудности и медленное развитие зарядной инфраструктуры могут замедлить переход на электромобили. Для покупателей это означает более ограниченный выбор моделей и рост цен.

Европейский вызов

В Европе ситуация особенно острая. ЕС планировал достичь полного сокращения выбросов CO₂ к 2035 году, фактически отказавшись от машин с двигателями внутреннего сгорания. Но ведущие автоконцерны выступают против столь жёстких сроков. Они указывают на проблемы производства аккумуляторов, высокую стоимость электромобилей и конкуренцию с китайскими брендами, которые уже активно завоёвывают рынок доступных EV.

Альтернативные технологии

Пока продажи электрокаров в Европе составляют лишь около 15% новых машин, многие эксперты предлагают более гибкий путь. Вместо жёсткого курса только на батарейные электромобили производители предлагают сочетать различные технологии: гибридные двигатели, водородные топливные элементы и электронное топливо. Такой подход, по их мнению, позволит ускорить снижение выбросов без резкого удорожания автомобилей.

Корректировка планов ЕС

Европейские регуляторы уже сделали шаг назад, смягчив цели по выбросам на 2025 год, чтобы дать отрасли время перестроиться. Это решение может повлиять и на США, где рынок внимательно следит за европейским опытом.

Перспективы для покупателей

Для покупателей главные вопросы остаются прежними: станут ли электромобили действительно доступнее и удобнее или задержка лишь отсрочит переход к нулевым выбросам, сохраняя высокие цены и ограниченный выбор? Ответ во многом зависит от того, смогут ли производители и правительства найти баланс между экологией и экономикой.