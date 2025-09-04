Ошибки сотрудников АЗС, которые превращаются в дорогой ремонт: опасности, о которых мало кто думает

Сегодня заправка автомобиля стала максимально удобной: во многих случаях можно вообще не выходить из салона и оплатить топливо через мобильное приложение. Однако, как подчёркивают специалисты, полная передача этого процесса сотрудникам АЗС может быть не всегда безопасной для автовладельца.

Почему лучше заправляться самому

По словам автоюриста в интервью njcar. ru, главная причина — риск недобросовестного поведения. На табло может отображаться один объём, а реально в бак поступит меньше топлива: часть бензина заправщик способен отлить себе, пока водитель отвлечён оплатой или разговором. При нынешних ценах на горючее даже небольшая "недоливка" оборачивается ощутимыми потерями.

Помимо этого, остаётся вероятность повреждения машины. Небрежное обращение с пистолетом приводит к проливу топлива на кузов. Бензин разрушает лакокрасочное покрытие, а со временем это может вызвать появление коррозии.

Ошибки по невнимательности

Сотрудники АЗС часто работают в спешке. В час пик им приходится обслуживать десятки машин подряд, и любая мелочь превращается в проблему. Например, при неаккуратной вставке пистолета легко поцарапать лючок бензобака. На первый взгляд — пустяк, но позже это может привести к ржавчине.

Ещё один риск — человеческий фактор. Заправщик может забыть закрыть лючок или неплотно закрутить крышку. Куда опаснее ситуация, когда по ошибке заливается топливо неподходящего типа. Для двигателя и всей топливной системы такой промах чреват дорогостоящим ремонтом.

Как снизить риски

Оптимальный вариант — заправляться самостоятельно и контролировать процесс от начала до конца. Если же вы всё-таки решаете доверить эту задачу сотруднику АЗС, важно не терять бдительности: следите за объёмом топлива, типом заливаемого бензина и тем, чтобы после окончания процедуры бак был закрыт.

Что касается вознаграждения персонала, оставлять чаевые не требуется. Заправка входит в их прямые обязанности и оплачивается работодателем.

В итоге самостоятельная заправка помогает не только сэкономить деньги, но и защитить автомобиль от нежелательных последствий. Это простое действие снижает риски ошибок и делает поездки спокойнее.

