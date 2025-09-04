Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи сказали нет: Леди Гага экстренно отменила концерт в Майами — в чем причина
Семейная ипотека превращается в квест: вторичка по ставке 6% доступна не всем
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог
Здесь туристы забывают о XXI веке: японские города, где прошлое звучит громче настоящего
Главная причина слабого света фар, о которой забывают водители: способ, который работает лучше, чем кажется
Финансовая нагрузка и недовольство местных: украинским беженцам в Европе затягивают пояса
Куриные сердечки и картошка: простой ужин, который звучит как ресторанное блюдо
Когда рябина с горчинкой, а когда сладкая: главное правило сбора урожая для заготовок

Ошибки сотрудников АЗС, которые превращаются в дорогой ремонт: опасности, о которых мало кто думает

2:32
Авто

Сегодня заправка автомобиля стала максимально удобной: во многих случаях можно вообще не выходить из салона и оплатить топливо через мобильное приложение. Однако, как подчёркивают специалисты, полная передача этого процесса сотрудникам АЗС может быть не всегда безопасной для автовладельца.

Заправка бензином
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заправка бензином

Почему лучше заправляться самому

По словам автоюриста в интервью njcar. ru, главная причина — риск недобросовестного поведения. На табло может отображаться один объём, а реально в бак поступит меньше топлива: часть бензина заправщик способен отлить себе, пока водитель отвлечён оплатой или разговором. При нынешних ценах на горючее даже небольшая "недоливка" оборачивается ощутимыми потерями.

Помимо этого, остаётся вероятность повреждения машины. Небрежное обращение с пистолетом приводит к проливу топлива на кузов. Бензин разрушает лакокрасочное покрытие, а со временем это может вызвать появление коррозии.

Ошибки по невнимательности

Сотрудники АЗС часто работают в спешке. В час пик им приходится обслуживать десятки машин подряд, и любая мелочь превращается в проблему. Например, при неаккуратной вставке пистолета легко поцарапать лючок бензобака. На первый взгляд — пустяк, но позже это может привести к ржавчине.

Ещё один риск — человеческий фактор. Заправщик может забыть закрыть лючок или неплотно закрутить крышку. Куда опаснее ситуация, когда по ошибке заливается топливо неподходящего типа. Для двигателя и всей топливной системы такой промах чреват дорогостоящим ремонтом.

Как снизить риски

Оптимальный вариант — заправляться самостоятельно и контролировать процесс от начала до конца. Если же вы всё-таки решаете доверить эту задачу сотруднику АЗС, важно не терять бдительности: следите за объёмом топлива, типом заливаемого бензина и тем, чтобы после окончания процедуры бак был закрыт.

Что касается вознаграждения персонала, оставлять чаевые не требуется. Заправка входит в их прямые обязанности и оплачивается работодателем.

В итоге самостоятельная заправка помогает не только сэкономить деньги, но и защитить автомобиль от нежелательных последствий. Это простое действие снижает риски ошибок и делает поездки спокойнее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Новости спорта
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Галактика готовит ответ: первые голоса из космоса могут прозвучать раньше, чем мы думаем
Сомнилоквия без паники: когда ночной шёпот превращается в полноценный диалог
Здесь туристы забывают о XXI веке: японские города, где прошлое звучит громче настоящего
Главная причина слабого света фар, о которой забывают водители: способ, который работает лучше, чем кажется
Финансовая нагрузка и недовольство местных: украинским беженцам в Европе затягивают пояса
Куриные сердечки и картошка: простой ужин, который звучит как ресторанное блюдо
Когда рябина с горчинкой, а когда сладкая: главное правило сбора урожая для заготовок
Кортизоловая маска: отражение в зеркале, которое пугает правдой
Германия стирает следы: зачем Берлину прятать поставки ракет Киеву
Раскрыты причины внезапного роста интереса россиян к мистике и магии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.