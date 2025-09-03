Жадность на заправке — и машина страдает: когда желание сэкономить превращается в риск

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:53
Авто

Многие водители по привычке стараются заправлять бак "до полного", не подозревая, что это может обернуться серьёзными последствиями для машины и даже для их безопасности. На первый взгляд идея кажется безобидной: полный бак — значит, дольше можно ездить без заезда на АЗС. Но автопроизводители и специалисты по обслуживанию предупреждают: такая привычка способна повредить автомобиль и создать реальную угрозу возгорания.

Миф о тяжёлом полном баке

Расхожее мнение о том, что полностью заправленный бак заметно ухудшает динамику автомобиля, не выдерживает проверки цифрами. Масса литра бензина составляет около 0,735 кг. Для 50-литрового бака это примерно 37 кг дополнительного веса. На фоне средней массы легкового автомобиля (около 1300 кг) эта прибавка ничтожна и никак не сказывается на расходе или разгоне. Скорее, это психологический аргумент, чем техническая проблема.

Почему долив до горлышка опасен

Настоящая угроза возникает тогда, когда водитель пытается долить бензин после того, как пистолет на колонке автоматически отключился. Современные автомобили оснащены системой улавливания паров топлива (EVAP), в которую входит адсорбер с угольным фильтром. Перелив приводит к тому, что бензин попадает туда, где должны быть только пары. Это разрушает фильтр и уплотнители, нарушает работу вентиляции бака и может вызвать появление стойкого запаха топлива в салоне — особенно летом.

Утечки и риск возгорания

Ситуация усугубляется, если заливная горловина закрыта неплотно или элементы топливной системы изношены. В таких случаях бензин может подтекать наружу. При движении по кочкам или резких манёврах капли горючего будут падать прямо на дорогу. В жаркую погоду испарения создают дополнительный дискомфорт и пожароопасную среду. Случаи возгораний из-за перелива встречаются редко, но риск возрастает, если топливо попадает на раскалённые детали двигателя или выхлопной системы.

К чему приводит привычка по максимуму

Таким образом, желание сэкономить пару поездок на заправку превращается в угрозу для автомобиля и его владельца. Перелив топлива разрушает элементы системы, вызывает утечку и неприятный запах, а в перспективе может привести к дорогостоящему ремонту или даже пожару.

Доверяйте автоматике на колонке. Как только пистолет отключился, заправку лучше завершить. Это сохранит исправность машины и избавит от ненужных рисков.

