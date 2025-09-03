Самокатчик врезался и скрылся: места, где авария превращается в юридический тупик

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:52
Авто

Весной улицы буквально оживают — вместе с автомобилями на проезжую часть выезжают десятки электросамокатов, электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Для одних это быстрый способ добраться до работы, для других — инструмент заработка, но для водителей машин такая "свобода на колёсах" часто превращается в источник проблем. Особенно, когда речь идёт об арендованной технике или курьерах, спешащих с заказом.

Красивая женщина в белом с самокатом
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина в белом с самокатом

Кто чаще становится виновником

Среди пользователей электротранспорта много тех, кто вовсе не знаком с правилами дорожного движения и не имеет опыта езды в плотном потоке. Такие водители на скорости лавируют между машинами, игнорируют сигналы и меры безопасности. По словам представителя ГАИ в интервью njcar. ru, если подобный самокатчик врезается в автомобиль, водителю предстоит решать не только вопросы ремонта, но и юридические последствия.

Побег с места происшествия

Развитие событий после аварии может быть разным. Один участник остаётся на месте и ждёт инспектора, другой — предпочитает скрыться, пользуясь манёвренностью и скоростью. Догнать его почти нереально, а если за рулём подросток, применять силу категорически нельзя: водитель автомобиля рискует сам оказаться в неприятной правовой ситуации.

Если же виновник уехал, рассчитывать на активный розыск со стороны полиции не стоит. Обычно дело сдвигается только в случаях тяжёлых травм или госпитализации пострадавшего.

Почему важно вызвать полицию

Независимо от того, остался ли водитель СИМ на месте, необходимо немедленно звонить в полицию. Попытка решить всё "по-тихому" может обернуться серьёзными проблемами.

Представьте: через день самокатчик обратится в больницу и заявит, что попал под колёса, а виновник сбежал. Тогда уже вы окажетесь в статусе скрывшегося с места ДТП. А это — серьёзное нарушение по статье 12.27 КоАП РФ, за которое грозит лишение водительских прав.

Где случилась авария

Место происшествия играет ключевую роль. Если столкновение произошло на проезжей части, нужно вызывать ГАИ. Если во дворе, на парковке или у подъезда — звоните участковому. Без официального протокола и фиксации доказать свою правоту будет практически невозможно.

Если виновен курьер

Когда в автомобиль врезается курьер, выполняющий заказ, ситуация немного упрощается. В таком случае можно требовать компенсацию не только с водителя, но и с компании, где он работает. Главное — проследить, чтобы в протоколе было зафиксировано, что человек управлял самокатом в рамках служебных обязанностей.

Не менее важно, чтобы все повреждения были подробно описаны: вмятины, царапины, трещины, деформация деталей. Чем детальнее описание, тем выше шансы доказать размер ущерба.

Как действовать дальше

Если личность нарушителя установлена, а факт ДТП задокументирован, дальнейшие действия мало чем отличаются от аварии с водителем без страховки. Придётся заказать экспертизу, собрать документы, подготовить иск и обращаться в суд. Это гражданское дело, и при наличии доказательств реально взыскать компенсацию, особенно если в материалах фигурирует работодатель курьера. Главное — не упустить мелочей и действовать последовательно.

В итоге одно простое правило работает всегда: фиксируйте всё официально. Чем быстрее и грамотнее оформлены документы, тем выше вероятность вернуть деньги за ущерб и избежать лишних проблем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
