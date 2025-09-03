Навигатор не подведёт: когда доверять смартфону выгоднее, чем панели

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:06
Авто

Многие водители замечают, что скорость на спидометре автомобиля и в навигационном приложении смартфона не совпадает. Разница может быть небольшой, но вызывает вопросы: кто же "прав" — приборная панель или телефон?

навигатор
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
навигатор

Как работает спидометр

Скорость в автомобиле рассчитывается по оборотам колёс. Современные машины используют электронные датчики, связанные с ABS и системой стабилизации ESP. Такие технологии повышают точность, но полностью исключить погрешность невозможно.

Если автомобиль оснащён нестандартными шинами, диаметр колеса меняется, и датчики фиксируют неверные данные. В итоге спидометр начинает показывать скорость с заметным отклонением.

Как считает навигатор

Навигационные приложения используют данные со спутников. В отличие от автомобиля они не зависят от состояния шин или датчиков. Точность зависит от качества сигнала, погодных условий и наличия помех, но в целом спутниковые системы достаточно надёжны, особенно при движении по трассе на высокой скорости.

Почему спидометр завышает показания

Разница между цифрами на приборке и в смартфоне связана с особенностями конструкции. Спидометр всегда "прибавляет" немного к реальной скорости. Это сделано специально — чтобы водитель случайно не превысил лимит из-за технической погрешности.

"Допустимое отклонение показаний спидометра — до 5% в большую сторону", — пояснили в ГАИ.

Поэтому, если при реальных 40 км/ч прибор показывает 42, а при 130 км/ч — 140, это считается нормой.

Каким данным доверять

Для точного измерения лучше ориентироваться на навигатор. Его показания ближе к реальной скорости движения, тогда как автомобильный спидометр в любом случае завышает цифры. При этом именно приборка остаётся юридически значимой: инспекторы и камеры фиксируют превышения исходя из скорости, отображаемой на ней.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
