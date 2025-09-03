Влага на стёклах превращает дорогу в рулетку: как скрытая неисправность повышает риск аварии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Запотевшие стёкла — проблема, знакомая каждому автомобилисту. Они не только ухудшают видимость, но и серьёзно повышают риск аварийных ситуаций. Чтобы эффективно бороться с этим явлением, важно понять его причины и устранить их, а не ограничиваться временными мерами.

Запотевшее стекло
Фото: Freepik by Mateus Andre
Запотевшее стекло

Почему запотевают стёкла

Конденсат образуется из-за разницы температур между салоном и улицей при высокой влажности воздуха внутри машины. Чаще всего это случается осенью и зимой, но и летом во время дождя стёкла могут покрываться плотной влажной плёнкой. В итоге обзор резко снижается, а управление становится небезопасным.

Временные решения

Многие водители действуют по привычке — протирают стёкла тряпкой или включают кондиционер. Эти способы дают эффект, но лишь на короткое время. Проблема возвращается, ведь источник влаги остаётся в салоне.

С чего начать диагностику

Первым делом стоит проверить салонный фильтр. Если он засорился, влага и пыль начинают скапливаться, что напрямую влияет на образование конденсата. Замена фильтра в большинстве случаев заметно улучшает ситуацию.

Также важно осмотреть багажник, подкапотное пространство и зону под ковриками. Нередко вода проникает в салон из-за засорённых дренажных каналов. Их прочистка помогает устранить хроническую сырость и избавиться от постоянного запотевания.

Роль вентиляции

Даже при исправных фильтрах и чистых дренажах проблема может сохраняться. Причина кроется в работе системы вентиляции. Она должна обеспечивать нормальный воздухообмен и препятствовать накоплению влаги. Особую роль играют клапаны под задним бампером, о которых мало кто знает.

Со временем они засоряются или повреждаются, из-за чего воздух перестаёт свободно циркулировать. В салоне накапливается влажность, и стёкла неизбежно покрываются конденсатом.

Проверить клапаны можно просто: резко закройте дверь автомобиля. Если система исправна, створки клапанов ненадолго откроются, выпустив воздух, и вернутся обратно. Если реакции нет — пора чистить или менять элементы.

Запотевание стёкол — это не мелочь, а показатель проблем с вентиляцией или дренажной системой автомобиля. Устранив источник влаги, можно надолго забыть о запотевших окнах и повысить безопасность движения даже в сложных погодных условиях.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
