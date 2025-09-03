Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Машина почти не ездила, а масло уже старое: как время работает против водителя

2:45
Авто

Регулярная замена моторного масла — основа долгой службы двигателя. Но у автовладельцев до сих пор нет единого мнения, как часто её нужно проводить. Одни ориентируются на рекомендации производителей — каждые 15-20 тысяч километров, другие уверены, что оптимальный интервал в российских условиях не превышает 7 500 км.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Рекомендации производителей

Современные автоконцерны утверждают, что прогресс в моторостроении и новые составы синтетических масел позволяют значительно увеличить промежутки между заменами. В регламентах всё чаще встречаются цифры 15 тыс. км, а иногда даже 20 тыс. км. Также популярна привязка не к пробегу, а к календарному сроку — один раз в год.

Российские реалии

На практике такие рекомендации вызывают сомнения. Российские условия эксплуатации сильно отличаются от "лабораторных". Короткие поездки зимой, частые пуски двигателя в мороз, пробки, пыльные дороги и сомнительное качество топлива значительно ускоряют старение масла. В итоге даже интервал в 10 тыс. км может оказаться слишком большим.

Почему важны моточасы

По словам специалистов, правильнее считать не километры, а моточасы. Срок службы даже самого качественного масла ограничен примерно 300 часами работы двигателя. После этого смазка теряет способность эффективно защищать детали.

Если перевести 300 моточасов в пробег при средней городской скорости около 25 км/ч, получится примерно 7 500 км. Но это скорее теоретический максимум. В реальной эксплуатации замена может потребоваться раньше.

Город против трассы

В мегаполисах ситуация усугубляется низкой средней скоростью движения. Например, в Москве она едва достигает 24 км/ч в будни. При этом двигатель работает дольше, чем показывает одометр, и масло изнашивается быстрее.

На трассе, где скорость выше и движение стабильнее, нагрузка на масло меньше, и его ресурс расходуется рациональнее. Поэтому автовладельцам, которые чаще ездят по загородным маршрутам, можно ориентироваться на более длинные интервалы.

Практический совет

Чтобы объективно оценить ресурс масла, стоит использовать данные бортового компьютера о моточасах. Такой подход позволяет подобрать интервал замены, который будет учитывать именно ваши условия эксплуатации, а не усреднённые нормы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
