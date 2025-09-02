Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Превращаем стройку из кошмара в инвестицию: 10 шагов для тех, кто не хочет разориться
Red Spring всё: лейбл Максима Фадеева закрыт из-за финансовых трудностей
Желудок страдает, кости теряют кальций: ошибка, которую делают все любители орехов
Фен в мусор? Секрет блестящих волос скрыт в неожиданной детали
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
От напитка до косметики: как испанский деликатес покоряет мир
Разговор с инспектором превращается в протокол, если забыть об одном правиле: пять ошибок при разговоре с ГИБДД
Дух змеи против науки: таинственная река в Амазонии бросает вызов физике
Секрет вечной молодости в движениях: как растяжка после 40 помогает оставаться гибким и здоровым

Зеркала не складывают специально: как уши отпугивают соседей на тесной стоянке

2:35
Авто

Опытные автомобилисты нередко используют хитрости, позволяющие облегчить парковку и последующий выезд с тесных стоянок. Одним из таких приёмов является отказ от складывания боковых зеркал — практика, которая у некоторых вызывает недоумение. Почему водители так поступают и действительно ли это оправдано?

Зеркало заднего вида
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеркало заднего вида

Зачем оставляют зеркала разложенными

На первый взгляд кажется логичным сложить зеркала, чтобы уменьшить ширину автомобиля и снизить риск их случайного зацепа. Но многие сознательно оставляют их в рабочем положении.

Причина проста: визуально машина выглядит шире, и другим водителям кажется, что свободного места рядом меньше. Это может оттолкнуть их от попытки припарковаться вплотную, что снижает вероятность повреждений кузова и дверей.

В условиях плотной городской парковки такая мера помогает избежать типичных неприятностей — царапин от неаккуратного открытия дверей или неудачных манёвров соседей.

Риски сложенных зеркал

У этого подхода есть и обратная сторона. Сложенные зеркала действительно уменьшают габариты машины, что важно на узких проездах или парковках у стены. Современные зеркала часто оснащены встроенными камерами, датчиками и электроникой. Даже лёгкое столкновение способно вывести эти элементы из строя, а ремонт обойдётся дорого.

Поэтому в тесных условиях целесообразно всё же сложить зеркала, чтобы снизить риск прямого контакта.

Дополнительная защита

Многие автомобили изначально оснащаются защитными накладками на дверях или пластиковыми обвесами. Эти элементы принимают на себя часть ударов и помогают сохранить лакокрасочное покрытие. Однако именно боковые зеркала остаются одной из самых уязвимых деталей.

"Управление автомобилем с неисправными или отсутствующими зеркалами запрещено. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей", — напомнил инспектор ГИБДД.

Какой вариант выбрать

Оставлять зеркала разложенными или складывать их — зависит от конкретной ситуации. Если нужно визуально увеличить расстояние и отпугнуть соседей по парковке, зеркала можно оставить в рабочем положении. Но на узких стоянках, где есть риск их зацепить, лучше сложить. В любом случае привычка контролировать состояние зеркал поможет избежать лишних расходов и проблем с законом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Еда и рецепты
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий Аудио 
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Red Spring всё: лейбл Максима Фадеева закрыт из-за финансовых трудностей
Желудок страдает, кости теряют кальций: ошибка, которую делают все любители орехов
Фен в мусор? Секрет блестящих волос скрыт в неожиданной детали
Дом без шерсти и аллергии: эти породы котов выбирают самые чистоплотные хозяева
От напитка до косметики: как испанский деликатес покоряет мир
Разговор с инспектором превращается в протокол, если забыть об одном правиле: пять ошибок при разговоре с ГИБДД
Дух змеи против науки: таинственная река в Амазонии бросает вызов физике
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи
Секрет вечной молодости в движениях: как растяжка после 40 помогает оставаться гибким и здоровым
Усталые глаза детей: почему дети Галкина* и Пугачёвой не пошли в школу 1 сентября
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.