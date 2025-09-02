Зеркала не складывают специально: как уши отпугивают соседей на тесной стоянке

Опытные автомобилисты нередко используют хитрости, позволяющие облегчить парковку и последующий выезд с тесных стоянок. Одним из таких приёмов является отказ от складывания боковых зеркал — практика, которая у некоторых вызывает недоумение. Почему водители так поступают и действительно ли это оправдано?
На первый взгляд кажется логичным сложить зеркала, чтобы уменьшить ширину автомобиля и снизить риск их случайного зацепа. Но многие сознательно оставляют их в рабочем положении.
Причина проста: визуально машина выглядит шире, и другим водителям кажется, что свободного места рядом меньше. Это может оттолкнуть их от попытки припарковаться вплотную, что снижает вероятность повреждений кузова и дверей.
В условиях плотной городской парковки такая мера помогает избежать типичных неприятностей — царапин от неаккуратного открытия дверей или неудачных манёвров соседей.
У этого подхода есть и обратная сторона. Сложенные зеркала действительно уменьшают габариты машины, что важно на узких проездах или парковках у стены. Современные зеркала часто оснащены встроенными камерами, датчиками и электроникой. Даже лёгкое столкновение способно вывести эти элементы из строя, а ремонт обойдётся дорого.
Поэтому в тесных условиях целесообразно всё же сложить зеркала, чтобы снизить риск прямого контакта.
Многие автомобили изначально оснащаются защитными накладками на дверях или пластиковыми обвесами. Эти элементы принимают на себя часть ударов и помогают сохранить лакокрасочное покрытие. Однако именно боковые зеркала остаются одной из самых уязвимых деталей.
"Управление автомобилем с неисправными или отсутствующими зеркалами запрещено. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей", — напомнил инспектор ГИБДД.
Оставлять зеркала разложенными или складывать их — зависит от конкретной ситуации. Если нужно визуально увеличить расстояние и отпугнуть соседей по парковке, зеркала можно оставить в рабочем положении. Но на узких стоянках, где есть риск их зацепить, лучше сложить. В любом случае привычка контролировать состояние зеркал поможет избежать лишних расходов и проблем с законом.
Уточнения
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
