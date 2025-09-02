Зеркала не складывают специально: как уши отпугивают соседей на тесной стоянке

Опытные автомобилисты нередко используют хитрости, позволяющие облегчить парковку и последующий выезд с тесных стоянок. Одним из таких приёмов является отказ от складывания боковых зеркал — практика, которая у некоторых вызывает недоумение. Почему водители так поступают и действительно ли это оправдано?

Зеркало заднего вида

Зачем оставляют зеркала разложенными

На первый взгляд кажется логичным сложить зеркала, чтобы уменьшить ширину автомобиля и снизить риск их случайного зацепа. Но многие сознательно оставляют их в рабочем положении.

Причина проста: визуально машина выглядит шире, и другим водителям кажется, что свободного места рядом меньше. Это может оттолкнуть их от попытки припарковаться вплотную, что снижает вероятность повреждений кузова и дверей.

В условиях плотной городской парковки такая мера помогает избежать типичных неприятностей — царапин от неаккуратного открытия дверей или неудачных манёвров соседей.

Риски сложенных зеркал

У этого подхода есть и обратная сторона. Сложенные зеркала действительно уменьшают габариты машины, что важно на узких проездах или парковках у стены. Современные зеркала часто оснащены встроенными камерами, датчиками и электроникой. Даже лёгкое столкновение способно вывести эти элементы из строя, а ремонт обойдётся дорого.

Поэтому в тесных условиях целесообразно всё же сложить зеркала, чтобы снизить риск прямого контакта.

Дополнительная защита

Многие автомобили изначально оснащаются защитными накладками на дверях или пластиковыми обвесами. Эти элементы принимают на себя часть ударов и помогают сохранить лакокрасочное покрытие. Однако именно боковые зеркала остаются одной из самых уязвимых деталей.

"Управление автомобилем с неисправными или отсутствующими зеркалами запрещено. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей", — напомнил инспектор ГИБДД.

Какой вариант выбрать

Оставлять зеркала разложенными или складывать их — зависит от конкретной ситуации. Если нужно визуально увеличить расстояние и отпугнуть соседей по парковке, зеркала можно оставить в рабочем положении. Но на узких стоянках, где есть риск их зацепить, лучше сложить. В любом случае привычка контролировать состояние зеркал поможет избежать лишних расходов и проблем с законом.

