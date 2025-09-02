Когда премиум бензин имеет смысл: эффект есть, но в трубке у химиков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:53
Авто

С момента появления на рынке "улучшенного" бензина автолюбителям обещали чуть ли не чудеса. Рекламные кампании внушали: такое топливо снижает расход, увеличивает мощность и продлевает срок службы автомобиля. Глобальные корпорации устраивали эффектные демонстрации, где привычный 95-й без присадок противопоставлялся "усовершенствованному" аналогу. Аргумент был прост — плати больше, и машина поедет лучше.

Заправка автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Заправка автомобиля

Что действительно дает премиальное топливо

Эксперты нефтехимической отрасли отмечают: главное преимущество улучшенного бензина — его очищающие свойства. Присадки помогают удалять старые загрязнения в топливной системе и препятствуют образованию новых. Особенно это заметно у автомобилей с большим пробегом: регулярная заправка качественным топливом позволяет частично восстановить работу системы подачи горючего, приблизив её к заводским параметрам.

Разоблачение мифов

Многие водители уверены, что премиальный бензин делает мотор мощнее. Но на деле это лишь красивая формулировка из рекламы.

• Так называемый "мгновенный эффект" выражается лишь в кратковременном изменении работы двигателя, заметном только на приборах.
• Цифры вроде "+10% мощности" отражают теоретический максимум. В реальной эксплуатации разница настолько мала, что водитель её попросту не почувствует.

Ещё одно распространённое заблуждение касается октанового числа. Оно отвечает за устойчивость топлива к детонации, но не увеличивает отдачу двигателя. Залив даже 100-й бензин в обычный малолитражный автомобиль, владелец не получит динамику спорткара — машина поедет ровно так же.

Запас хода и расход топлива

Среди автомобилистов существует мнение, что премиальное топливо добавляет машине до 50 километров пробега. На практике это возможно лишь в случае, если двигатель был сильно загрязнён и топливо помогло очистить систему. Но и тогда разница окажется минимальной.

Сравнительные тесты автомобилей, работающих на обычном и улучшенном бензине, показывают практически идентичные результаты. Все расхождения укладываются в пределы погрешности измерений.

Стоит ли переплачивать

Периодическая заправка улучшенным топливом не повредит мотору, а его моющие свойства действительно полезны. Постоянное использование помогает уменьшить количество отложений и поддерживать двигатель в более чистом состоянии, что немного влияет на экономичность. Но рассчитывать на резкий рост мощности или существенное снижение расхода не стоит — реальные результаты намного скромнее обещаний из рекламы.

Уточнения

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
