Кресло — по стандарту, не по вдохновению: ПДД ужесточают перевозку детей

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила перевозки детей в автомобилях. Теперь за использование вместо сертифицированного кресла различных заменителей водителям грозит штраф. Изменения затронут как обычных автомобилистов, так и компании, включая службы такси, вещает новостной портал aif.ru.

Фото: flickr.com by Senado Federal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Детское кресло

Какие штрафы предусмотрены

Для физических лиц сумма взыскания составит 3 тысячи рублей. Юридические лица, в том числе перевозчики, будут платить гораздо больше — до 100 тысяч рублей. Таким образом, государство усиливает контроль за безопасностью маленьких пассажиров.

Почему запретили заменители

Ранее правила допускали использование "иных удерживающих устройств". Этой формулировкой многие пользовались в свою пользу, приобретая дешёвые аксессуары, которые лишь создавали видимость защиты.

"Условно, автомобилист купил за 300 рублей какой-то треугольник, который якобы перенаправляет ремень безопасности, но ребенку это в случае чего не поможет", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Именно такие устройства и попали под запрет, поскольку не обеспечивают должной безопасности.

Только стандартные кресла

С 1 сентября перевозить детей можно будет исключительно в сертифицированных креслах, соответствующих установленным стандартам. Эксперты подчеркивают: именно они реально защищают ребёнка при резком торможении или аварии, в то время как аналоги могут сыграть роковую роль.

В Госдуме также обращали внимание, что использование ненадёжных приспособлений чревато не только травмами, но и угрозой жизни ребёнка. Поэтому власти сочли необходимым устранить двусмысленность в правилах и прямо закрепить обязательное применение кресел.

Что важно знать родителям

• Купить сертифицированное детское кресло можно в специализированных магазинах, при этом оно должно подходить под возраст и вес ребёнка.

• Для младенцев предусмотрены автолюльки, для детей постарше — кресла разных категорий, вплоть до бустеров, которые также проходят сертификацию.

• Использование подделок и "самодельных" удерживающих систем теперь повлечёт не только риск для ребёнка, но и серьёзные штрафы.

Такие изменения — ещё один шаг в сторону ужесточения мер безопасности на дорогах.

Уточнения

