Обрыв ремня ГРМ: что решает судьбу мотора — лёгкий ремонт или капремонт

Авто

Обрыв ремня ГРМ — это та поломка, исход которой заранее предугадать невозможно. В одних случаях всё ограничивается заменой детали и плановым обслуживанием. Но бывают моторы, где разрыв ремня приводит к тому, что поршни сталкиваются с клапанами, металл гнётся, и владелец получает дорогостоящий ремонт, затягивающийся на недели.

Капот
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капот

Почему важно знать тип мотора

Главный способ избежать серьёзных последствий — заранее уточнить, относится ли ваш двигатель к категории "безопасных" или же он уязвим к таким поломкам. В старых конструкциях инженеры закладывали в поршни специальные выемки: при обрыве ремня клапаны уходили именно туда, и детали оставались целыми. Сегодня от этой практики отказались, и современные моторы чаще всего оказываются куда более "нежными".

Срок службы ремня

Производитель всегда указывает регламент замены ремня ГРМ. Игнорировать его нельзя. Однако даже строгая дисциплина не даёт стопроцентной защиты. Ремень может выйти из строя раньше времени:

  • из-за брака;
  • ошибок при установке;
  • попадания масла или антифриза.

Есть и ещё один фактор — возраст. Ресурс ремня ограничен примерно пятью годами. Даже если автомобиль почти не эксплуатируется, резина постепенно стареет от влаги, температуры и времени. Поэтому узел, "переживший" пятилетний срок, подлежит замене независимо от пробега.

Как понять, что ждёт именно ваш двигатель

Существует несколько способов определить поведение мотора при обрыве ремня.

  1. Самый надёжный вариант — обратиться к технической документации.
  2. Можно уточнить информацию у специалистов, работающих с конкретной моделью.
  3. Полезен опыт других владельцев: на форумах и в обзорах собраны десятки реальных случаев, которые помогают составить картину.

Некоторые производители открыто указывают, что их двигатели оснащены "безвтыковыми" поршнями, и делают на этом акцент в рекламе как на конкурентном преимуществе.

Почему не стоит доверять "гаражным" проверкам

Некоторые автолюбители пытаются проверить мотор сами: снимают ремень, проворачивают валы и смотрят, не сталкиваются ли клапаны с поршнями. Но такой метод условен. На холостом ходу всё может показаться безопасным, тогда как в реальном режиме двигатель вращается во много раз быстрее, и результат окажется совсем иным.

Именно поэтому наиболее объективная информация приходит только с опытом эксплуатации и отзывами водителей, уже столкнувшихся с проблемой на конкретном моторе.

Уточнения

Газораспределительный механизм (ГРМ) — часть двигателя внутреннего сгорания, которая обеспечивает впуск наполнение цилиндров свежим воздухом (или топливно-воздушной смесью) и выпуск отработанных газов в выхлопную систему.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
