Lada Vesta впервые получила шестиступку иностранного производства — заявлен впечатляющий ресурс

Появление у серийной Lada Vesta современной шестиступенчатой механики стало событием для всего российского автопрома. До этого такие коробки передач на массовых моделях АвтоВАЗа не применялись, и сама установка узла стала знаковой.

Почему шестая передача важна

Владельцы прежних "Вест" хорошо помнят, что движение по трассе превращалось в проверку на терпение. При скорости около 110 км/ч тахометр показывал 3 тыс. оборотов, и мотор в 106 сил работал на износ: шумел, потреблял больше топлива и постоянно испытывал повышенную нагрузку.

С внедрением шестой передачи ситуация изменилась. Обороты снизились, двигатель стал вести себя спокойнее, а длительные поездки перестали быть столь утомительными.

Больное место старых коробок

У отечественных механических трансмиссий на протяжении десятилетий был один характерный недостаток — гул. Этот "воющий" звук сопровождал почти все модели и казался неустранимым. Теперь инженеры уверяют, что новая коробка значительно тише: конструкция получила ряд доработок, и в салоне должно стать заметно комфортнее.

Вопрос надежности

Логичный вопрос многих автолюбителей: сохранит ли новая коробка прочность, которой славились старые "механики"? Над проектом трудились не только вазовские инженеры, но и зарубежные специалисты. По заявленным характеристикам агрегат способен выдерживать до 220 Нм крутящего момента. Первым его примерил 1,8-литровый двигатель, а для "Весты" коробку серьёзно доработали: изменили первичный вал, картер, механизм переключения и ряд других узлов.

Китайский след

Участие в проекте приняла китайская компания WanLiYang. Этот производитель давно известен массовыми МКПП и вариаторами, которые ставятся на автомобили Great Wall и другие модели. Более того, вариатор WanLiYang уже работает на Lada Vesta, а механика компании показала стойкость на непростых дорогах, включая российские.

Сборка новой коробки для "Весты" также налажена в Китае. По конструкции она близка к агрегату 6MF22B, который ставится на Haval M6 и Jolion. Там он рассчитан на 210 Нм, тогда как для "Весты" заявлен чуть больший предел — 220 Нм. Разница может объясняться модернизацией или методикой измерений.

Что показывает практика

Опыт владельцев китайских моделей говорит о том, что серьёзных проблем с этой трансмиссией не возникает. Отдельные жалобы касались сцепления на ранних пробегах, но чаще всего это связано с тяжёлыми условиями эксплуатации или стилем вождения. В целом механические коробки WanLiYang считаются надёжными и при регулярном обслуживании способны проходить более 250 тысяч километров.

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. 

