100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель

Многие автолюбители уверены, что чем плавнее манера вождения и чем ниже обороты двигателя, тем дольше он прослужит. На первый взгляд логика понятна: меньше нагрузка — больше ресурс. Но в действительности чрезмерная "бережливость" зачастую играет с мотором злую шутку и приводит к обратному результату.

Как трансмиссия экономит топливо

Современные автоматические коробки, вариаторы и "роботы" подчинены одной цели — снизить расход топлива. Их алгоритмы стараются максимально быстро понизить обороты и удерживать двигатель в экономичном режиме. Даже если автомобиль тянет прицеп или поднимается в гору, электроника упрямо не позволяет мотору раскрутиться.

Похожим образом ведут себя и водители машин с "механикой". Они стремятся поскорее включить высшую передачу, лишь бы стрелка тахометра упала. Но на деле это означает, что двигатель работает в зоне минимальных оборотов при повышенной нагрузке. Масляный насос в этот момент не выдаёт оптимального давления, смазка поступает в недостаточном объёме, и антифрикционная плёнка постепенно разрушается.

Чем это грозит мотору

В режиме "задушенных" оборотов страдают не только поршни и вкладыши. Клапаны покрываются нагаром, который мешает их плотному прилеганию. Возникает локальный перегрев, ускоряется износ, и со временем это приводит к задиром и стукам. В итоге двигатель всё чаще нуждается в дорогостоящем ремонте.

Особенно опасны холодные запуски зимой. Многие автовладельцы заводят мотор и сразу начинают движение. В этот момент в цилиндрах образуется конденсат, который смешивается с маслом, превращая его в эмульсию. Смазывающие свойства резко падают, и металлические поверхности начинают тереться "насухую". Такой износ намного интенсивнее, чем в тёплое время года.

Невидимые разрушения

Вначале проблемы почти незаметны — мотор продолжает работать как обычно. Но при постоянной эксплуатации в щадящем стиле разрушения накапливаются. И к пробегу примерно в 100 тысяч километров велик шанс, что двигатель потребует серьёзного вмешательства.

Сегодня машины редко меняют каждые два-три года. Всё больше владельцев эксплуатируют их долгие годы, а значит последствия чрезмерной осторожности в вождении ощутит именно хозяин, а не следующий покупатель.

Зачем мотору нужна разминка

Чтобы избежать ускоренного износа, двигателю время от времени требуется активная нагрузка. Бессмысленно газовать на месте — толку от этого почти нет. Настоящая польза появляется только в движении, когда автомобиль разгоняется и мотор работает под нагрузкой.

Лучший вариант — выбрать участок трассы, сбросить пару передач и удерживать обороты выше 5000. Для машин с "автоматом" достаточно перевести коробку в ручной режим. Бояться за технику не стоит: система защиты не даст выйти за критические пределы.

Как это работает

Примерно получаса такой езды достаточно, чтобы двигатель очистился от влаги и нагара. Камеры сгорания и выпускной тракт становятся сухими, масло избавляется от конденсата и начинает лучше очищать детали. Подобные короткие нагрузки играют роль профилактики, помогают сохранить ресурс двигателя и отодвигают необходимость капитального ремонта.

Уточнения

Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Игорь Моржаретто
