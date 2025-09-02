Прощайте, проблемы: лайфхак для дизельного двигателя

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Дизельные двигатели известны своей надёжностью и долговечностью, однако даже самые современные моторы требуют внимательного ухода. Эксперты напоминают: регулярное обслуживание и использование качественных присадок помогают продлить срок службы автомобиля и сохранить его характеристики на высоком уровне.

Фото: Designed by Freepik by toa55, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черный выхлоп

Какие присадки использовать и когда:

Антигель (противогололедная присадка)

Использовать зимой при морозах

Предотвращает образование кристаллов льда в топливе

Облегчает запуск двигателя в холодную погоду

Смазочная присадка

Применять регулярно, особенно при использовании топлива сомнительного качества

Снижает износ топливного насоса и форсунок

Улучшает работу всей топливной системы

Антикоррозийная присадка

Рекомендуется в межсезонье и при высокой влажности

Защищает металлические детали от ржавчины и окисления

Полезна при длительных простоях автомобиля

Очистительная присадка

Использовать раз в несколько тысяч километров

Удаляет нагар и загрязнения

Поддерживает стабильный расход топлива и мощность двигателя

Совет: всегда выбирайте присадки от проверенных производителей и следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации автомобиля.