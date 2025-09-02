Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихие убийцы внутри нас: болезни-призраки, что способны оборвать жизнь в любой момент
Космос преподнёс загадку: галактики выстроились в спиральную катушку
Не оттенок, а румянец: осенний маникюр, в котором ногти кажутся живыми, а не накрашенными
Осенний сюрприз: сколько придётся заплатить за аренду жилья в Москве
Чёрно-белый мир кошек — это миф: какие цвета на самом деле видят наши питомцы
Вёдра вместо гантелей: чемпион по самбо рассказал, как накачать огромные руки в домашних условиях
Муж съел всю кастрюлю и не заметил подмены: мясо в голубцах больше не главный ингредиент
Роботы становятся более человечными: квантовый метод ускорил расчёты движений роботов в десятки раз
Швейцарская кухня: секрет дешёвых ужинов в самой дорогой стране Европы

Для новичков и профи: ТОП-20 авто с АКПП, которые не ударят по карману

3:50
Авто

Автомобили с автоматической коробкой передач становятся всё более популярными у европейских водителей. В Чехии сегодня примерно две трети новых машин оснащаются «автоматом» — это удобно, особенно в условиях плотного городского трафика. При этом спрос рождает интерес к самым доступным моделям: многие автолюбители хотят упростить управление, не переплачивая лишнего.

Kia Picanto автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Celica21gtfour, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Kia Picanto автомобиль

20 самых доступных автомобилей с АКПП на чешском рынке:

1. Mitsubishi Space Star

Компактный городской автомобиль, удобный для начинающих водителей. Уже снят с производства, но ещё встречается у дилеров.

2. Kia Picanto

Миниатюрный хэтчбек, популярный в городе. Отличается экономичностью и ярким дизайном.

3. Hyundai i10

Надёжный малолитражный автомобиль с просторным салоном для своего класса. Отличный вариант для ежедневных поездок.

4. Toyota Aygo X

Стильный городской кроссовер А-сегмента. Вскоре получит гибридную установку, что повлияет на цену.

5. Opel Corsa

Современный хэтчбек В-класса. Недавно подешевел сразу на 50 тыс. крон.

6. Hyundai i20

Более просторный вариант по сравнению с i10. Недавно снизился в цене на 20 тыс. крон.

7. Skoda Fabia

Один из самых популярных автомобилей в Чехии. Однако цена выросла на 20 тыс. крон.

8. Kia Stonic

Компактный кроссовер, привлекательный для молодых семей. Скидка составила 10 тыс. крон.

9. KGM Tivoli

Городской кроссовер корейского бренда, ориентированного на практичность. Цена снизилась на 3 тыс. крон.

10. Dacia Spring

Единственный электромобиль в рейтинге. Доступный вариант для тех, кто хочет перейти на электротягу.

11. Suzuki Swift

Лёгкий и маневренный хэтчбек. Цена держится стабильно на уровне 421 тыс. крон.

12. Opel Frontera

Недавняя новинка. Кроссовер с практичным салоном, цена около 499 990 крон.

13. Toyota Yaris

Классика сегмента В. Экономичный и надёжный городской автомобиль.

14. Opel Mokka

Кроссовер в стильном дизайне. Чуть дороже самых бюджетных представителей списка.

15. Mazda 2 (оригинальная версия)

Компактный и надёжный автомобиль, ориентированный на городскую эксплуатацию.

16. Mazda 2 Hybrid (ребрендинг Toyota Yaris)

Гибридная версия с технологией Toyota. Более экологичный вариант с низким расходом топлива.

17. Renault Clio

Практичный и проверенный временем хэтчбек. Отличается комфортом и хорошим оснащением.

18. Peugeot 208

Французский конкурент Clio. Совмещает стильный дизайн и экономичность.

19. Citroën C3

Яркий городской автомобиль с характерным французским стилем и удобной подвеской.

20. Fiat Panda

Один из самых доступных компактных автомобилей Европы. Отличается простотой и практичностью.

Этот список показывает, что выбор «автоматов» в Чехии довольно широк — от малых хэтчбеков до компактных кроссоверов и даже электромобилей.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
Экономика и бизнес
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги Аудио 
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Не оттенок, а румянец: осенний маникюр, в котором ногти кажутся живыми, а не накрашенными
Осенний сюрприз: сколько придётся заплатить за аренду жилья в Москве
Чёрно-белый мир кошек — это миф: какие цвета на самом деле видят наши питомцы
Вёдра вместо гантелей: чемпион по самбо рассказал, как накачать огромные руки в домашних условиях
Муж съел всю кастрюлю и не заметил подмены: мясо в голубцах больше не главный ингредиент
Роботы становятся более человечными: квантовый метод ускорил расчёты движений роботов в десятки раз
Швейцарская кухня: секрет дешёвых ужинов в самой дорогой стране Европы
Ностальгия в глаз попала: звёзды показали свои забавные фото из школьного детства
Дом сияет чистотой: старые носки против пыли и ещё 6 простых способов для быстрой уборки
Что скрывает система сортировки чемоданов в аэропорту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.