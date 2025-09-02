Для новичков и профи: ТОП-20 авто с АКПП, которые не ударят по карману

Автомобили с автоматической коробкой передач становятся всё более популярными у европейских водителей. В Чехии сегодня примерно две трети новых машин оснащаются «автоматом» — это удобно, особенно в условиях плотного городского трафика. При этом спрос рождает интерес к самым доступным моделям: многие автолюбители хотят упростить управление, не переплачивая лишнего.

Фото: commons.wikimedia.org by Celica21gtfour, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Kia Picanto автомобиль

20 самых доступных автомобилей с АКПП на чешском рынке:

1. Mitsubishi Space Star

Компактный городской автомобиль, удобный для начинающих водителей. Уже снят с производства, но ещё встречается у дилеров.

2. Kia Picanto

Миниатюрный хэтчбек, популярный в городе. Отличается экономичностью и ярким дизайном.

3. Hyundai i10

Надёжный малолитражный автомобиль с просторным салоном для своего класса. Отличный вариант для ежедневных поездок.

4. Toyota Aygo X

Стильный городской кроссовер А-сегмента. Вскоре получит гибридную установку, что повлияет на цену.

5. Opel Corsa

Современный хэтчбек В-класса. Недавно подешевел сразу на 50 тыс. крон.

6. Hyundai i20

Более просторный вариант по сравнению с i10. Недавно снизился в цене на 20 тыс. крон.

7. Skoda Fabia

Один из самых популярных автомобилей в Чехии. Однако цена выросла на 20 тыс. крон.

8. Kia Stonic

Компактный кроссовер, привлекательный для молодых семей. Скидка составила 10 тыс. крон.

9. KGM Tivoli

Городской кроссовер корейского бренда, ориентированного на практичность. Цена снизилась на 3 тыс. крон.

10. Dacia Spring

Единственный электромобиль в рейтинге. Доступный вариант для тех, кто хочет перейти на электротягу.

11. Suzuki Swift

Лёгкий и маневренный хэтчбек. Цена держится стабильно на уровне 421 тыс. крон.

12. Opel Frontera

Недавняя новинка. Кроссовер с практичным салоном, цена около 499 990 крон.

13. Toyota Yaris

Классика сегмента В. Экономичный и надёжный городской автомобиль.

14. Opel Mokka

Кроссовер в стильном дизайне. Чуть дороже самых бюджетных представителей списка.

15. Mazda 2 (оригинальная версия)

Компактный и надёжный автомобиль, ориентированный на городскую эксплуатацию.

16. Mazda 2 Hybrid (ребрендинг Toyota Yaris)

Гибридная версия с технологией Toyota. Более экологичный вариант с низким расходом топлива.

17. Renault Clio

Практичный и проверенный временем хэтчбек. Отличается комфортом и хорошим оснащением.

18. Peugeot 208

Французский конкурент Clio. Совмещает стильный дизайн и экономичность.

19. Citroën C3

Яркий городской автомобиль с характерным французским стилем и удобной подвеской.

20. Fiat Panda

Один из самых доступных компактных автомобилей Европы. Отличается простотой и практичностью.

Этот список показывает, что выбор «автоматов» в Чехии довольно широк — от малых хэтчбеков до компактных кроссоверов и даже электромобилей.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.

