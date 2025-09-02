Для новичков и профи: ТОП-20 авто с АКПП, которые не ударят по карману

Автомобили с автоматической коробкой передач становятся всё более популярными у европейских водителей. В Чехии сегодня примерно две трети новых машин оснащаются «автоматом» — это удобно, особенно в условиях плотного городского трафика. При этом спрос рождает интерес к самым доступным моделям: многие автолюбители хотят упростить управление, не переплачивая лишнего.
20 самых доступных автомобилей с АКПП на чешском рынке:
1. Mitsubishi Space Star
Компактный городской автомобиль, удобный для начинающих водителей. Уже снят с производства, но ещё встречается у дилеров.
2. Kia Picanto
Миниатюрный хэтчбек, популярный в городе. Отличается экономичностью и ярким дизайном.
3. Hyundai i10
Надёжный малолитражный автомобиль с просторным салоном для своего класса. Отличный вариант для ежедневных поездок.
4. Toyota Aygo X
Стильный городской кроссовер А-сегмента. Вскоре получит гибридную установку, что повлияет на цену.
5. Opel Corsa
Современный хэтчбек В-класса. Недавно подешевел сразу на 50 тыс. крон.
6. Hyundai i20
Более просторный вариант по сравнению с i10. Недавно снизился в цене на 20 тыс. крон.
7. Skoda Fabia
Один из самых популярных автомобилей в Чехии. Однако цена выросла на 20 тыс. крон.
8. Kia Stonic
Компактный кроссовер, привлекательный для молодых семей. Скидка составила 10 тыс. крон.
9. KGM Tivoli
Городской кроссовер корейского бренда, ориентированного на практичность. Цена снизилась на 3 тыс. крон.
10. Dacia Spring
Единственный электромобиль в рейтинге. Доступный вариант для тех, кто хочет перейти на электротягу.
11. Suzuki Swift
Лёгкий и маневренный хэтчбек. Цена держится стабильно на уровне 421 тыс. крон.
12. Opel Frontera
Недавняя новинка. Кроссовер с практичным салоном, цена около 499 990 крон.
13. Toyota Yaris
Классика сегмента В. Экономичный и надёжный городской автомобиль.
14. Opel Mokka
Кроссовер в стильном дизайне. Чуть дороже самых бюджетных представителей списка.
15. Mazda 2 (оригинальная версия)
Компактный и надёжный автомобиль, ориентированный на городскую эксплуатацию.
16. Mazda 2 Hybrid (ребрендинг Toyota Yaris)
Гибридная версия с технологией Toyota. Более экологичный вариант с низким расходом топлива.
17. Renault Clio
Практичный и проверенный временем хэтчбек. Отличается комфортом и хорошим оснащением.
18. Peugeot 208
Французский конкурент Clio. Совмещает стильный дизайн и экономичность.
19. Citroën C3
Яркий городской автомобиль с характерным французским стилем и удобной подвеской.
20. Fiat Panda
Один из самых доступных компактных автомобилей Европы. Отличается простотой и практичностью.
Этот список показывает, что выбор «автоматов» в Чехии довольно широк — от малых хэтчбеков до компактных кроссоверов и даже электромобилей.
