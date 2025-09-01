Ревущие моторы, блеск хрома и ностальгия: что ждёт байкеров в Ижевске

В начале сентября Ижевск вновь станет центром притяжения для поклонников легендарных мотоциклов марки "Иж". 6 сентября здесь состоится IX форум владельцев этих машин, на который приедут байкеры со всех уголков России.

Фото: commons.wikimedia by Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ группа байкеров

Дата выбрана символично: событие приурочено сразу к двум юбилеям — 265-летию Ижевска и 105-летию Национального музея Удмуртии, информирует портал udm-info.ru.

Форум носит не только культурный, но и воспитательный характер. Организаторы подчеркивают, что цель мероприятия — укрепление патриотизма, популяризация технического наследия и формирование у молодежи социальной ответственности. Основная программа пройдёт с 13:00 до 15:00, и в это время участники продемонстрируют свои мотоциклы в пяти конкурсных категориях: "ГОСТ", "Ретро", "Самоделкин", "Эксперт" и "Зрительские симпатии".

Оценивать конкурсантов будут профессионалы: инженеры, дизайнеры и гонщики завода "Ижмаш". В категории "Эксперт" победит тот, кто лучше всех владеет знаниями об истории и технике ижевских мотоциклов. А обладателем приза "Зрительские симпатии" станет владелец самого любимого публикой байка.

Гостям форума также предложат интересные активности. Можно будет бесплатно отправить открытки с изображениями "Ижей" через Почту России, дети познакомятся с устройством мотоциклов с помощью интерактивных экспонатов, а все желающие увидят новые модели серии "Скаут".

История марки "Иж" — отдельная гордость Ижевска. Первые образцы были разработаны ещё в 1929 году, а массовое производство велось с 1946-го по 2008-й. За это время с конвейера сошло около 11 миллионов мотоциклов, среди которых особенно популярны "Иж-Юпитер" и "Иж-Планета". Однако в 2008 году завод "Ижмото" был законсервирован из-за долгов.

Сегодня встречи поклонников "Ижей" становятся символом уважения к техническому наследию и напоминанием о том, какое место эта марка занимала в жизни целых поколений.

Уточнения

Ба́йкеры (англ. biker, от bike ← motorbike ← motorbicycle «мотоцикл») — субкультура любителей и поклонников мотоциклов. В отличие от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является частью образа жизни. Характерным также является объединение с единомышленниками на основе этого образа жизни.

