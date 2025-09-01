Не ждите чудес: эксперты предсказали судьбу цен на машины в 2025 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лето 2024 года оказалось редким временем для автолюбителей: рынок радовал щедрыми скидками, а покупатели активно обновляли автомобили. Однако эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы ждать повторения подобной ситуации не стоит. Осенью и зимой 2025 года стоимость новых машин в Приморском крае вряд ли снизится.

Фото: flickr.com by Mustang Joe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Главная причина летних рекордных уценок заключалась в массовой распродаже остатков 2022–2023 годов, утверждается в статье на сайте vostokmedia.com. Дилеры стремились освободить склады, предлагая выгодные условия, а покупатели охотно этим пользовались. Теперь же запасы практически исчерпаны, и оснований для значительных скидок больше нет.

Производители и дилеры в ближайшее время будут придерживаться текущих базовых цен. Сезонные акции и гибкие программы лояльности сохранятся, но они не смогут кардинально изменить ситуацию на рынке. Эксперты подчеркивают: тем, кто рассчитывает на серьёзные скидки, стоит пересмотреть ожидания.

Определённое влияние на летнюю динамику оказало укрепление рубля. Российская валюта создала выгодные условия для импорта и позволила производителям сохранять стабильный валютный эквивалент выручки. Это дало возможность предлагать временные скидки без существенных потерь. Но такие благоприятные обстоятельства могут измениться: новые правила и инициативы, которые начнут действовать с сентября, способны ударить по кошельку покупателей.

Таким образом, эксперты сходятся во мнении: ждать дешёвых машин в ближайшее время не стоит. Летние скидки были скорее исключением, связанным с необходимостью очистки складов, чем новой рыночной тенденцией. В условиях нестабильной экономики и ограниченных запасов рынок Приморья будет стремиться к удержанию цен, а не к их снижению.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
