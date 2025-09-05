10 кроссоверов с роскошной внешностью и народной ценой: выглядят на 3 млн, стоят вдвое меньше

Кроссоверы в России уже давно стали не роскошью, а реальной необходимостью. Грязь на дачной дороге, колдобины на просёлке, сугробы зимой и пробки в городе — всё это заставляет автолюбителей смотреть в сторону автомобилей с увеличенным клиренсом. Но есть одна проблема: ценники на новые машины в последние годы растут быстрее, чем октябрьский гриб в сырую погоду.
Десятка лидеров по доступности выглядит многообещающе: именно эти "скромняги" в отдельных случаях реально можно забрать даже дешевле 1,8 миллиона рублей. А кое-где — и ближе к 1,4 млн.
Любопытно, что в списке нет новой Lada Azimut, недавно представленной АвтоВАЗом. По прогнозам экспертов, её реальная стоимость в салонах окажется ближе к 2,5 млн рублей, так что "народный кроссовер" пока явно не тянет на титул бюджетного.
Абсолютный рекордсмен по цене. Компактный, но при этом достаточно просторный кроссовер, который можно найти в базовой комплектации за сумму, ещё недавно характерную для седанов B-класса. Да, оснащение скромное, но зато это реальная возможность "сесть на кросс" дешевле многих "Лад".
Китайский новичок, который уверенно набирает популярность. За свои деньги предлагает современный дизайн, приличную мультимедию и неплохой набор опций уже в базе. В сегменте до 1,5 млн конкурентов почти нет.
Один из старожилов китайского автопрома на нашем рынке. Модель проверена временем, проста в обслуживании и при этом радует доступной ценой. Отличный вариант для тех, кто ищет "рабочую лошадку" без лишнего блеска.
Реинкарнация легендарного отечественного бренда. Да, машина построена на китайской платформе, но в Москве её собирают локально, а значит, она может рассчитывать на повышенное внимание государства и покупателей. По цене — одна из самых доступных альтернатив "иномаркам".
Уже более оснащённая версия X3. Здесь есть приятные "фишки" — от расширенной мультимедиа до улучшенной отделки. За свои деньги смотрится как удачное вложение для тех, кто хочет чуть больше комфорта, но не готов прыгать выше бюджета.
Один из самых востребованных кроссоверов в России. Его давно полюбили таксопарки за выносливость и относительную простоту. А для частных владельцев это надёжная "золотая середина" между ценой, размером и функционалом.
Модель с громким названием и яркой внешностью. Несмотря на "спортивный" имидж и современные фары в стиле хай-тек, автомобиль умудряется оставаться в доступной категории. Подходит тем, кто хочет выделиться в потоке, не уходя в сегмент премиума.
Не самая известная марка, но зато цена ниже, чем у многих конкурентов. Машина в первую очередь рассчитана на практичность: просторный салон, вместительный багажник, строгий дизайн.
Фаворит российского рынка. Jolion уверенно держится в лидерах продаж: стильный экстерьер, богатая комплектация и имя бренда, уже хорошо знакомое россиянам. На грани 1,8 млн, но пока всё ещё в пределах "бюджетной" категории.
Закрывает топ десятки ещё один "китаец". Совсем рядом с психологической отметкой, но формально укладывается в условие рейтинга. Компактный, но при этом с яркой внешностью и современными опциями.
Вся десятка — исключительно китайские бренды и "новый Москвич". Фактически, именно они сейчас определяют, что в России можно считать "бюджетным кроссовером".
Японцы и корейцы ушли в более дорогой сегмент, а европейцев на рынке почти не осталось.
Российский автолюбитель оказался в ситуации, когда выбор доступного кроссовера — это выбор между разными китайскими марками. Но, если закрыть глаза на предубеждения, машины предлагают всё то, что нужно большинству: простор, высокий клиренс, современные опции, и всё это по цене, которая пока ещё не перевалила за 2 млн.
