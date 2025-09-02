Осенний авто-марафон: 5 вещей, которые нужно проверить срочно

Осень для автомобилистов — не только сезон дождей и первых холодов, но и время повышенной нагрузки на автосервисы. По статистике, как заметил в беседе с "Известиями" продакт-менеджер бренда Delta Дмитрий Николаевич, количество обращений в мастерские в этот период вырастает на 20-30%.

Причина проста: летняя жара, пыльные дороги и частые поездки на высоких скоростях оставляют след на состоянии автомобиля. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперты рекомендуют провести комплексную подготовку машины к осени.

Своевременная проверка ключевых систем не только продлит срок службы автомобиля, но и обеспечит водителю уверенность в любую погоду.

Удобный чек-лист для подготовки автомобиля к осеннему сезону:

Аккумулятор

Проверить заряд и состояние клемм

При необходимости заменить на новый

Система охлаждения

Проверить уровень антифриза

Осмотреть радиатор и шланги на утечки

Убедиться в исправности вентилятора

Тормозная система

Проверить толщину колодок и состояние дисков

Контролировать уровень тормозной жидкости

Кондиционер и фильтры

Дозаправить хладагент (если нужно)

Заменить салонный фильтр

Гараж / парковка

Убедиться, что места достаточно (отступы около 2 м)

Избегать слишком тесных или загромождённых мест

Уточнения

Хладаге́нт — рабочее вещество (может являться жидкостью, газом и даже быть в твердом агрегатном состоянии) холодильной машины, которое при кипении (испарении, плавлении или даже сублимации) отнимает теплоту от охлаждаемого объекта и затем после сжатия передаёт её охлаждающей среде за счёт конденсации или иному фазовому переходу (воде, воздуху и т. п.).

