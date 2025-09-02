Осенний авто-марафон: 5 вещей, которые нужно проверить срочно

Осень для автомобилистов — не только сезон дождей и первых холодов, но и время повышенной нагрузки на автосервисы. По статистике, как заметил в беседе с "Известиями" продакт-менеджер бренда Delta Дмитрий Николаевич, количество обращений в мастерские в этот период вырастает на 20-30%.
Причина проста: летняя жара, пыльные дороги и частые поездки на высоких скоростях оставляют след на состоянии автомобиля. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, эксперты рекомендуют провести комплексную подготовку машины к осени.
Своевременная проверка ключевых систем не только продлит срок службы автомобиля, но и обеспечит водителю уверенность в любую погоду.
Удобный чек-лист для подготовки автомобиля к осеннему сезону:
Аккумулятор
Проверить заряд и состояние клемм
При необходимости заменить на новый
Система охлаждения
Проверить уровень антифриза
Осмотреть радиатор и шланги на утечки
Убедиться в исправности вентилятора
Тормозная система
Проверить толщину колодок и состояние дисков
Контролировать уровень тормозной жидкости
Кондиционер и фильтры
Дозаправить хладагент (если нужно)
Заменить салонный фильтр
Гараж / парковка
Убедиться, что места достаточно (отступы около 2 м)
Избегать слишком тесных или загромождённых мест
Хладаге́нт — рабочее вещество (может являться жидкостью, газом и даже быть в твердом агрегатном состоянии) холодильной машины, которое при кипении (испарении, плавлении или даже сублимации) отнимает теплоту от охлаждаемого объекта и затем после сжатия передаёт её охлаждающей среде за счёт конденсации или иному фазовому переходу (воде, воздуху и т. п.).
