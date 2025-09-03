Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аи-92 против Аи-95: смешивание бензина оборачивается сюрпризом для двигателя

2:26
Авто

У каждого автомобилиста рано или поздно возникает ситуация: в гараже стоят две неполные канистры, но в одной — Аи-92, а в другой — Аи-95. В такие моменты закономерно возникает вопрос — можно ли смешать топливо разных марок и без последствий залить в бак?

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Что лежит в основе бензина

Российский бензин производится путём крекинга — термической или каталитической переработки нефти. На выходе получают топливо с базовым октановым числом около 80, а до нужного уровня (92, 95 и выше) его "разгоняют" с помощью присадок. То есть по сути разница между марками топлива — именно в наборе этих добавок.

Что будет при смешивании

Теоретически смешивать Аи-92 и Аи-95 можно. Вреда мотору от одной заправки "коктейлем" не будет. Однако при этом изменится октановое число — оно может как снизиться, так и повыситься. Для двигателя, рассчитанного на определённый вид топлива, это не всегда безопасно. Например, бензин с пониженным октановым числом увеличивает риск детонации и ускоренного износа цилиндропоршневой группы.

Если же мотор не рассчитан на бензин выше Аи-92, использование смеси с повышенным октановым числом тоже нежелательно: двигатель начнёт работать в непривычном режиме, что скажется на его ресурсе.

Когда возможны проблемы

Разовые случаи, как правило, проходят без серьёзных последствий. Но постоянное смешивание топлива лучше исключить. Возможные риски:

  • детонация при пониженном октановом числе;

  • нежелательные химические реакции между разными присадками;

  • выпадение осадка (например, при контакте ферроцена с эфиром в кустарном топливе);

  • расслоение топлива — чаще всего при сочетании бензина, произведённого разными технологиями (например, российского и европейского).

Смешивание бензина допустимо, если это вынужденная мера. Важно помнить: такая заправка не должна становиться привычкой. Постоянное использование "коктейлей" чревато ускоренным износом деталей двигателя и непредсказуемыми последствиями. Если ситуация позволяет, лучше всегда использовать один вид топлива, рекомендованный производителем.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³.

