Парковка у воды кажется безобидной, но заканчивается тысячными штрафами

Летние поездки к воде — одна из любимых традиций у российских автомобилистов. Машина в таких выездах незаменима: на ней удобно добраться до берега, перевезти продукты, снасти или туристическое снаряжение. Но именно рядом с водоёмами действуют особые правила, о которых многие забывают. Игнорирование ограничений может закончиться солидным штрафом.

Пикник у речки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пикник у речки

Почему нельзя подъезжать к воде вплотную

Вокруг каждого водоёма существует водоохранная зона. Здесь нельзя передвигаться и парковаться "где удобно". Допускается только движение по дорогам с твёрдым покрытием. Заезд по траве или прямо на песчаный берег приравнивается к нарушению. Исключения предусмотрены лишь для спецтехники и автомобилей экстренных служб.

Размер штрафов

Санкции зависят от статуса владельца:

  • для частных лиц — от 3 000 до 4 500 рублей;
  • для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.

Компании с корпоративным транспортом должны быть особенно внимательны: ошибка одного водителя способна обернуться сотнями тысяч рублей расходов.

Нормативы для разных водоёмов

Закон определяет ширину охраняемой зоны по типу и протяжённости водоёма:

  • ручьи и малые реки (до 10 км) — 50 м;
  • реки длиной 10-50 км — 100 м;
  • свыше 50 км — не менее 200 м;
  • озёра и водохранилища — 50 м;
  • морские побережья — 500 м.

Важно учитывать: расстояние отсчитывается не от текущего уровня воды, а от средней линии берега. Поскольку уровень может меняться, безопаснее сразу оставить запас.

Зачем введены такие ограничения

Правила появились ещё в то время, когда автомобили наносили ощутимый экологический ущерб. Разливы топлива, масла и попадание выхлопных продуктов в воду были обычным явлением. Современные машины стали экологичнее, но законодательство по-прежнему строго охраняет берега.

Ошибки автомобилистов

Некоторые полагают, что отсутствие предупреждающих знаков даёт право подъехать к самой кромке воды. Это заблуждение. Установить таблички у каждого ручья или озера невозможно, поэтому ориентироваться нужно не на знаки, а на фактическое расстояние от берега.

Где можно парковаться безопасно

Ограничения касаются только грунтовых подъездов. Если дорога заасфальтирована или засыпана щебнем, и рядом нет запрещающих знаков, её использование разрешено. В туристических зонах часто оборудуют стоянки. Это оптимальный вариант: автомобиль оставляете на парковке, а к воде идёте пешком. Попытки же проехать по полевой дороге к берегу почти всегда заканчиваются штрафом. Инспекторы регулярно проводят рейды и фиксируют нарушения.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
