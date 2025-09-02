Как загубить коробку за 5 км: ошибки при буксировке, которые обходятся в капитальный ремонт

Вопрос буксировки кажется простым лишь на первый взгляд. На деле многое зависит от типа трансмиссии, а в случае с электрокарами — ещё и от конструкции силовой установки. Ошибки могут обернуться серьёзными поломками, поэтому каждому водителю стоит знать, как действовать в конкретной ситуации.
Для автомобилей с МКПП никаких особых ограничений нет. Достаточно перевести коробку в "нейтраль" и следить за сцепкой. Водитель буксируемой машины должен держать ногу над тормозом, включить габариты и "аварийку". Буксирующая машина — передние огни. Скорость движения не должна превышать 50 км/ч, а разгон и манёвры выполняются плавно.
Классическая АКПП куда капризнее. Во время буксировки двигатель должен быть заглушен, а рычаг переведён в положение N. Основные ограничения:
Нарушение правил грозит перегревом и выходом коробки из строя. При необходимости транспортировки на большие расстояния лучше воспользоваться эвакуатором или делать остановки каждые 50 км.
Тут многое зависит от конструкции:
Одна из самых нежных трансмиссий. В большинстве случаев буксировка строго запрещена. Если речь идёт о переднеприводном авто, то допустим вариант, когда ведущая ось поднята на тележку. Но заднеприводные и полноприводные машины с CVT можно перевозить только эвакуатором.
С электрокарами ситуация ещё сложнее. Некоторые модели оснащены асинхронным мотором и имеют специальный "буксировочный режим". Но если таких опций нет, категорически запрещается тащить машину "на тросе". Даже короткая буксировка может вывести трансмиссию из строя. Универсальный совет тот же — эвакуатор.
Уточнения
Оши́бка — непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей, разница между ожидаемой или измеренной и реальной величиной.
Норвегия строит самый длинный и глубокий подводный тоннель в мире. Как проект изменит жизни тысяч людей?