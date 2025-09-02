Как загубить коробку за 5 км: ошибки при буксировке, которые обходятся в капитальный ремонт

Вопрос буксировки кажется простым лишь на первый взгляд. На деле многое зависит от типа трансмиссии, а в случае с электрокарами — ещё и от конструкции силовой установки. Ошибки могут обернуться серьёзными поломками, поэтому каждому водителю стоит знать, как действовать в конкретной ситуации.

Буксировка машин с механикой

Для автомобилей с МКПП никаких особых ограничений нет. Достаточно перевести коробку в "нейтраль" и следить за сцепкой. Водитель буксируемой машины должен держать ногу над тормозом, включить габариты и "аварийку". Буксирующая машина — передние огни. Скорость движения не должна превышать 50 км/ч, а разгон и манёвры выполняются плавно.

Автоматы на гидротрансформаторе

Классическая АКПП куда капризнее. Во время буксировки двигатель должен быть заглушен, а рычаг переведён в положение N. Основные ограничения:

скорость — не выше 25-50 км/ч (в зависимости от модели);

дистанция — до 30-50 км.

Нарушение правил грозит перегревом и выходом коробки из строя. При необходимости транспортировки на большие расстояния лучше воспользоваться эвакуатором или делать остановки каждые 50 км.

Роботизированные трансмиссии

Тут многое зависит от конструкции:

односцепные "роботы" технически ближе к "механике" и допускают буксировку в нейтральном положении. Но из-за отключённых усилителей рулевого управления и тормозов предпочтительнее использовать жёсткую сцепку;

двухсцепные "роботы" ближе к АКПП и более чувствительны. Ограничение дистанции обычно не превышает 50 км, но всё зависит от конкретной модели. Некоторые производители вовсе запрещают буксировку, настаивая на эвакуаторе.

Вариатор (CVT)

Одна из самых нежных трансмиссий. В большинстве случаев буксировка строго запрещена. Если речь идёт о переднеприводном авто, то допустим вариант, когда ведущая ось поднята на тележку. Но заднеприводные и полноприводные машины с CVT можно перевозить только эвакуатором.

Электромобили

С электрокарами ситуация ещё сложнее. Некоторые модели оснащены асинхронным мотором и имеют специальный "буксировочный режим". Но если таких опций нет, категорически запрещается тащить машину "на тросе". Даже короткая буксировка может вывести трансмиссию из строя. Универсальный совет тот же — эвакуатор.

Уточнения

