Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже

Авто

Подержанный автомобиль может продаваться неделями, а может уйти буквально за пару дней. Всё зависит от его репутации, надёжности, доступности запчастей и того, насколько модель соответствует ожиданиям покупателей. На вторичном рынке есть машины, которые стабильно остаются "хитами продаж" и находят новых владельцев быстрее других.

Авторынок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Авторынок

Hyundai Solaris I — феномен рынка

Седан первого поколения стал настоящей легендой вторички. Простая конструкция, доступная цена и высокая надёжность сделали его любимцем тысяч автомобилистов. Двигатели G4FC и G4FG при регулярном обслуживании проходят до 250 тыс. км без серьёзных проблем, коробки передач служат долго. Автомобиль легко адаптирован к российским дорогам: дорожный просвет 160 мм, крепкая подвеска и хорошая стойкость к коррозии.

Toyota Corolla E150 — символ надёжности

Corolla десятого поколения занимает второе место. Пусть дизайн у неё не самый яркий, зато стабильность работы поражает. Даже после 10 лет эксплуатации машина сохраняет достойный вид и ходовые качества. Репутация бренда Toyota делает своё дело: даже с пробегом в 200+ тыс. км автомобиль уходит быстро, ведь покупатели уверены в его ресурсе.

Volkswagen Polo Sedan — немецкая практичность

Строгий дизайн, качественная сборка и выносливые моторы сделали эту модель популярной на российском рынке. Механическая коробка передач практически "неубиваема", а "робот" при аккуратной езде выдерживает более 100 тыс. км. Машина ценится за стабильность, ликвидность и то, что даже спустя годы выглядит актуально.

Renault Logan I — рабочая лошадка

Просторный багажник, клиренс 170 мм, крепкая подвеска и недорогие запчасти — всё это сделало Logan первым выбором таксистов и дачников. Даже после 10-15 лет эксплуатации модель остаётся востребованной: на ней до сих пор активно ездят в регионах и используют в коммерческих целях.

Lada Vesta — современный отечественный хит

Веста отличается привлекательным дизайном и хорошо продуманным салоном. Двигатели на 1,6 и 1,8 л надёжны, механическая коробка радует отзывчивостью, а "автомат" Jatco хоть и простоват, но служит верно. В базовых комплектациях уже есть кондиционер, ABS и подушки безопасности, что выгодно выделяет машину среди бюджетных конкурентов.

Kia Rio III — спортивный акцент

Rio третьего поколения во многом схож с Solaris, но имеет более спортивный внешний вид и чуть жёсткую подвеску. Надёжные моторы, шестиступенчатая АКПП и отличная адаптация к российским условиям обеспечили ему огромную популярность. Не случайно эта модель несколько лет входила в число самых продаваемых седанов страны.

Skoda Rapid — практичность и простор

Технически Rapid близок к Polo Sedan, но отличается большим багажником (550 л) и просторным салоном. Его выбирают те, кому важна практичность и качество при сохранении доступной цены.

Nissan Almera — комфорт и долговечность

Эта модель создана для спокойной езды. Мягкая подвеска дарит комфорт, а мотор Renault K4M на 1,6 л способен пройти до 400 тыс. км без капремонта. Главное — следить за вариатором, который требует аккуратного обслуживания.

Chevrolet Aveo T300 — доступный и надёжный

Aveo ценится за простую конструкцию, дешевое обслуживание и устойчивость к коррозии. Запчасти легко найти, а цена остаётся одной из самых низких в сегменте. Двигатели объёмом 1,4 и 1,6 литра показывают стабильность и долговечность при регулярном ТО.

Ford Focus III — удачное поколение

Focus третьего поколения сочетает качественную сборку, комфорт и надёжность. Моторы Duratec и EcoBoost зарекомендовали себя наилучшим образом. Управляемость, шумоизоляция и удобство сделали его одной из самых сбалансированных моделей на вторичке.

