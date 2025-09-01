Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за жирной кожей: какие средства подойдут и какие точно нет
Эти три напитка разрушают мозг быстрее, чем усталость и хронический недосып
Смеющиеся крысы, пьющие обезьяны и рожающие самцы: 10 фактов о животных, которые звучат как выдумка
Самый обманчивый жест собаки: почему зевота может говорить о чём угодно, кроме желания спать
Очень выгодное занятие варить мыло моим рациональным способом… — писала газета Русское Слово 2 сентября 1908 года
Крысы убегают в ужасе: эта жидкость за 30 рублей заставит грызунов покинуть ваш дом навсегда
Книги, которые меняют взгляд на спорт: драматичные истории, скрытые за медалями и рекордами
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Новая лампа горит меньше старой: скрытая причина в установке, а не в ресурсе

Секунды до сплошной: почему водители рискуют правами на ровной дороге

4:05
Авто

На загруженных дорогах ситуация, когда водитель начинает обгон на разрешённом участке, а заканчивает его уже через сплошную линию, встречается гораздо чаще, чем кажется. Формально это нарушение, и за него можно получить серьёзное наказание. Но на практике возникает множество нюансов, которые делают тему спорной и болезненной для многих автомобилистов.

Инспектор ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инспектор ГАИ

Что такое линия приближения

Перед тем как появляется сплошная разметка 1.1, на трассе обычно наносится переходная линия — разметка 1.6. Отличить её несложно: штрихи заметно длиннее пробелов, примерно в три раза. По стандартам она должна появляться за 100 метров до сплошной, чтобы у водителя оставался временной коридор для оценки ситуации и завершения манёвра. Но на деле всё далеко не идеально. Дорожники нередко наносят её слишком близко к сплошной, и у водителя остаётся лишь несколько секунд на решение.

Проблема при обгоне грузовиков

Если впереди идёт обычная легковая машина, чаще всего уложиться в этот участок удаётся. Но при обгоне грузовика ситуация осложняется. Огромный кузов перекрывает обзор, и водитель замечает разметку 1.6 слишком поздно. Манёвр уже начат, скорость высокая, и впереди внезапно появляется сплошная. В этот момент остаётся лишь два варианта: резко тормозить и возвращаться на свою полосу, создавая угрозу столкновения, либо продолжать обгон и пересекать сплошную, рискуя нарваться на штраф.

Чем грозит пересечение сплошной

Разметка 1.1 считается категорическим запретом. Её пересечение трактуется как выезд на встречную полосу в запрещённом месте. Даже если водитель начал обгон по прерывистой, но закончил уже через сплошную, наказание будет тем же. Санкции серьёзные: штраф в размере 7500 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Верховный суд неоднократно подтверждал: завершение манёвра через сплошную — это нарушение без исключений.

Почему это требование трудно выполнить

На бумаге всё выглядит просто: увидел разметку 1.6 — не начинай обгон. Но в реальных условиях действует множество факторов. Иногда позади идёт плотный поток, и для резкого возвращения на свою полосу просто нет места. В других случаях сзади слишком близко движется другая машина, и торможение может обернуться аварией. Водитель оказывается в ловушке: либо нарушить правила, либо создать опасность для окружающих.

Но инспекторы ГИБДД чаще всего придерживаются жёсткой позиции. Они фиксируют факт пересечения сплошной и назначают наказание. Доводы о том, что водитель действовал вынужденно, в протоколах учитываются крайне редко.

Есть ли универсальное решение

Автомобилисты и юристы единодушны: универсального выхода из подобных ситуаций не существует. Многое зависит от конкретных обстоятельств — плотности движения, скорости, видимости, погоды. Одни стараются предугадывать разметку по дорожным знакам, другие заранее сбрасывают скорость перед участками, где возможен переход к сплошной. Но стопроцентной гарантии избежать проблемы нет.

Как снизить риск

  • Не начинать обгон, если впереди грузовик и обзор ограничен.
  • Обращать внимание на предупреждающие знаки и "линию приближения".
  • Оценивать не только встречную полосу, но и обстановку позади.
  • Избегать резких манёвров вблизи поворотов и подъёмов.

Соблюдение этих правил не избавит от всех рисков, но поможет минимизировать вероятность оказаться в ситуации, когда нужно выбирать между нарушением и аварией.

Уточнения

Води́тель также шофёр — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой Аудио 
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Садоводство, цветоводство
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Последние материалы
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Новая лампа горит меньше старой: скрытая причина в установке, а не в ресурсе
Лиса Патрикеевна на новый лад: почему Ксению Собчак сравнили со сказочным персонажем, показав её паспорт
Удобрение или угроза? Судьба мульчи осенью зависит от одного решения
Австралийский остров, где сбываются мечты: сколько стоит ночь на Большом Барьерном рифе
Дочь Даны Борисовой отметила 18-летие: на празднике всех затмил звездный гость
Три вещи, которые вы делаете каждый день и за которые ваша собака вас тайно ненавидит
Слух уходит — и мир рушится: вот как вернуть его обратно
Марс за 30 дней? Космос в ожидании перемен от Росатома
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.