Менять АЗС реже — ездить дальше: стабильная заправка выравнивает расход и пробег

5:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже на одном маршруте пробег на полном баке может гулять в пределах ~50 км. Разброс особенно заметен, если часто менять заправки: один и тот же АИ-95 по нормам может отличаться по присадочному пакету, свежести, условиям хранения и температуре выдачи. Добавьте погрешности налива и различия в трафике/погоде — и итоговый расход меняется ощутимо.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Заправка бензином

Октан и калибровки ЭБУ: маленький шаг, заметный эффект

Разница между 95 и 95,5 кажется мизерной, но для мотора это запас по детонации. Блок управления охотнее даёт более ранние углы зажигания и снижает коррекции по детонации — тяга ровнее, расход падает на доли литра. На длинной дистанции это превращается в те самые десятки километров "плюсом" к пробегу на баке.

Присадки и "старение" бензина

Антидетонационные и моющие добавки у разных сетей отличаются по рецептуре и дозировкам. Современные кислородсодержащие компоненты удобны в производстве, но часть из них летуча: при тёплой погоде и долгом хранении смесь "выдыхается", октановое число проседает, а мотор уходит в консервативные карты. Отсюда — потеря эластичности и рост расхода. Вдобавок несвежий бензин может накапливать влагу и лаковые отложения, что ухудшает распыл и стабильность сгорания.

Логистика и оборудование АЗС

Качество начинается ещё в цистерне. Нарушение регламента перевозки, несвоевременная отстойка резервуаров, "болтанка" сразу после прихода бензовоза — всё это поднимает осадок и воду. На островке дозаторы должны быть поверены и компенсировать температурное расширение топлива; несоблюдение процедур даёт недолив или скачки по объёму. Бывает и влияние технологии перекачки: разные системы (в том числе пневмонаддув при перекачке) при плохой настройке создают погрешности. Итог для водителя один — вы платите за "условные" литры, а реальный объём и состав немного гуляют.

Почему лампочка — плохой тест

Многие меряют расстояние "до загоревшейся низкого уровня". Но порог срабатывания у разных авто и даже у одного и того же бака нестабилен: датчик уровневой, уклоны дороги, температура, крены и стиль езды меняют момент включения. Сравнивать АЗС так некорректно — разница легко окажется мнимой.

Как честно сравнить заправки

Используйте метод "от горловины до горловины": заправляйтесь до отсечки пистолета на одной колонке, фиксируйте литры и пробег, повторяйте 3-4 цикла.

Сохраняйте условия: одинаковый маршрут, давление в шинах, режим климата, загрузку авто, стиль движения и среднюю скорость.

Избегайте заправки сразу после прихода бензовоза — дайте резервуарам "успокоиться".

Смотрите на чеки и дату поверки колонки; заметный недолив и нестабильные отсечки — повод сменить АЗС.

Если авто поддерживает коррекции по топливу (LTFT/STFT), наблюдайте тренд: устойчивое "обеднение/обогащение" подскажет, где смесь стабильнее.

Сезонность и температура

Летние и зимние смеси различаются по летучести и давлению насыщенных паров. В жару топливо расширяется, а испарение растёт — горячий бак и горячая магистраль ухудшают пуск и могут повышать расход в пробках. Утренние заправки и тень для авто помогают держать условия стабильнее.

Признаки удачной АЗС

Чистые сапуны и горловины, внятная маркировка резервуаров, свежие пломбы и поверка, одинаковая "поведение" отсечки от визита к визиту, ровная тяга на ходу и отсутствие звонких коррекций зажигания. Если на такой станции расход стабильно ниже на серии поездок — это ваш ориентир.

Что ещё даёт минус к расходу, кроме топлива

Правильное давление в шинах, чистые форсунки и фильтр, свежие свечи, адекватная вязкость масла, отсутствие лишнего груза на крыше и в багажнике. Стиль езды и трафик часто "съедают" больше, чем разница между сетями — поэтому сравнивайте АЗС только на фоне исправного автомобиля и привычного режима движения.

Суммарно на разброс пробега на баке работают три группы факторов: состав топлива (октан и присадки), свежесть и логистика (хранение, температура, отстой), а также точность налива. Выберите пару проверенных станций, тестируйте "от полного до полного" и держите постоянные условия — так вы быстро увидите, где ваш автомобиль едет дальше на тех же литрах.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

