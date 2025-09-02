Какие модели Hyundai уже доступны и сколько реально просят дилеры в Москве и регионах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ещё год назад перспектива возвращения корейских автомобилей на российский рынок казалась из области фантастики. После ухода Hyundai и Kia в 2022–2023 годах многие покупатели смирились с мыслью, что придётся пересаживаться на китайские машины или искать европейские и японские модели через "серые" каналы. Но ситуация начала меняться — корейцы нашли способ вновь закрепиться в России.

Hyundai Santa Fe
Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Hyundai Santa Fe

Hyundai: новый путь через Казахстан

Первые, кто "показался" в российских автосалонах, — это Hyundai. Машины больше не идут напрямую из Южной Кореи: теперь их поставляют с завода Hyundai Trans Kazakhstan, открытого в 2020 году. Формально поставки абсолютно легальны: автомобили имеют казахстанские VIN-номера и сертификаты ЕАЭС.

В продажу поступило сразу восемь моделей — от седанов Elantra и Sonata до кроссоверов Tucson, Santa Fe, Palisade и Mufasa, а также минивэны Custin и Staria. Любопытно, что часть партий выставляется даже в шоу-румах китайских брендов, что создаёт эффект "возвращения через чёрный ход", хотя по документам никаких нарушений нет.

Цены, от которых перехватывает дыхание

Несмотря на упрощённую логистику через Казахстан и отсутствие таможенных пошлин внутри ЕАЭС, ценники на автомобили в России оказываются вдвое выше.

Hyundai Santa Fe 2.5 л в Казахстане стоит от 2,94 млн рублей, у нас — уже 5-6 млн.
Hyundai Palisade выходит на российский рынок за 7 млн рублей и более.
Hyundai Elantra, доступный у соседей за 1,6 млн, в российских салонах предлагается минимум за 2 млн.

Причина кроется в цепочке дополнительных расходов. Помимо выросшего в январе 2025 года утилизационного сбора (для моторов от 1,5 до 2,5 литров он составляет 1,875 млн рублей), на итоговую стоимость влияет транспортировка, страховка, сертификация и маржа дилеров.

Kia готовит своё наступление

Hyundai уже стоит на витринах, но Kia пока ограничивается планами. По информации от отраслевых источников, бренд готовится к полноценному возвращению в 2026 году и сразу обещает привезти восемь моделей — от компактного Picanto до большого Sorento. Схема поставок может быть двоякой: либо через казахстанский завод Allur Group, либо по линии китайских производств с участием российских юрлиц, которые возьмут на себя гарантийные обязательства.

Предварительные ценники уже известны: Picanto обойдётся примерно в 1,5 млн рублей, седан K4 — в 2,8 млн, кроссовер Seltos стартует от 3,5 млн, Sportage — от 5 млн, а Sorento приблизится к отметке в 7 млн.

Почему корейцы дороже китайцев

Высокая цена корейских машин на российском рынке объясняется сразу несколькими факторами:

  1. Утилизационный сбор после январских изменений 2025 года, который для среднего объёма двигателя достигает почти половины стоимости автомобиля.

  2. Логистика, таможенные нюансы внутри ЕАЭС, расходы на доставку и хранение.

  3. Дополнительные издержки — страховка, сертификация, иногда двойная конвертация валют.

  4. Дилерская наценка: с учётом ограниченного выбора привычных брендов продавцы используют возможность заработать больше.

Корейские марки традиционно занимали в России "середину" между доступными китайскими моделями и дорогими европейскими и японскими автомобилями. Именно за знакомое качество и надёжность потребитель и сегодня готов переплачивать.

Перспективы

Пока поставки Hyundai из Казахстана в Россию ограничены — в основном машины появляются в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как до регионов доходят единичные экземпляры. Есть ощущение, что речь идёт о проверке спроса и обкатке логистики.

Что касается будущего, то амбиции озвучены серьёзные: Kia планирует продать до 100 тысяч автомобилей в год уже через три года после возвращения. Но при нынешних ценах массовый покупатель вряд ли сможет себе это позволить.

Тем не менее, после ухода европейцев и японцев, именно корейские марки могут вернуть на рынок чувство стабильности. Их машины собираются не кустарным способом, а на официальных заводах партнёров в ЕАЭС, что создаёт иллюзию "законного" возвращения. Покупателям остаётся решить, готовы ли они платить за бренд в условиях, когда альтернативы привычного качества почти не осталось.

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

