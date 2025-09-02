Кроссовер Toyota Venza второго поколения вернулся в Россию — сколько он реально стоит

Toyota снова всплыла на горизонте российского авторынка, хотя формально компания покинула страну ещё в 2022 году. Завод в Шушарах так и не ожил, но кроссоверы марки продолжают попадать к нам через "серые" каналы. И теперь среди предложений — второе поколение Toyota Venza, которое в своё время не успело закрепиться на рынке официально.

История модели и возвращение на рынок

Первая Venza продавалась в России с 2012 по 2015 год, но большого успеха не снискала. А вот второе поколение, представленное в 2020 году, стало куда современнее. В Китае его собирают с 2022 года на предприятии GAC-Toyota. Теперь же эти автомобили находят дорогу и в Россию.

Кроссовер базируется на модульной платформе TNGA, знакомой по многим новым моделям Toyota. Эта архитектура позволяет совмещать разные силовые установки, улучшать управляемость и придаёт автомобилю более динамичный облик.

Дизайн и размеры

По габаритам Venza чуть длиннее и шире Chery Tiggo 8 Pro Max, но ниже его. Длина — 4780 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1660 мм, колёсная база — 2690 мм.

Внешность автомобиля решена в духе последних трендов марки: массивная решётка радиатора, узкая светодиодная оптика, выразительная линия фонарей сзади. Для акцента добавлено немного хрома — окантовка решётки, вставки на молдингах и накладке заднего бампера. Завершают картину панорамная крыша, раздвоенный выхлоп и стильные диски на 18 или 19 дюймов.

Интерьер и оснащение

Салон рассчитан на пять человек. Используется чёрная кожа, передние кресла с подогревом, вентиляцией и электроприводом, в топовых версиях доступна память настроек. Второй ряд просторный, спинки регулируются по наклону и складываются в пропорции 60/40.

Цифровая приборная панель, мультимедийная система с экраном до 12,3 дюйма и атмосферная подсветка создают современное впечатление. Климат-контроль двухзонный, руль с подогревом и регулировкой, а в багажнике предусмотрен объём до 1555 литров при сложенном втором ряде.

Безопасность и технологии

В комплектациях встречаются системы помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль усталости и слепых зон, камеры кругового обзора. Не обошлось и без классического набора подушек безопасности, а также систем стабилизации и датчиков давления в шинах.

Подвеска и динамика

Спереди — стойки Макферсона, сзади — независимая многорычажка. Дорожный просвет составляет 195 мм, что даёт автомобилю уверенность на российских дорогах. Тормоза дисковые, передние вентилируемые.

Привод может быть передний или полный — в зависимости от версии.

Двигатели и гибридная версия

Для России доступны два варианта силовых установок:

2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 171 л. с. с вариатором и выбором привода;

гибрид 2,5 литра (178 л. с. плюс электромоторы на 88 и 40 кВт), работающий в паре с вариатором.

Цены в России

На отечественном рынке Venza предлагается по цене от 4,65 млн рублей за базовую комплектацию и до 7,79 млн рублей за максимально оснащённую версию. Автомобили доступны в автосалонах и на площадках с объявлениями, но, как и все "серые" поставки, они не имеют официальной гарантии.

Подводные камни покупки

Несмотря на привлекательное оснащение и яркий дизайн, у модели есть серьёзные минусы. Отсутствие официального представительства осложнит поиск оригинальных запчастей и сервисного обслуживания. Да и ценник в сравнении с конкурентами из Китая выглядит завышенным.

И хотя Toyota в сознании многих россиян остаётся символом надёжности, сегодня Venza скорее эксклюзив для тех, кто готов мириться с рисками ради шильдика любимого бренда.

