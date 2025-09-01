Рециркуляция спасает от выхлопа, но может навредить здоровью — как найти баланс

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:28
Авто

При включении заслонка перекрывает приток снаружи, и воздух циркулирует по салону по замкнутому контуру. Электропривод в современных авто переключает режим быстро и тихо. Такой цикл сокращает время на охлаждение кондиционером и на прогрев печкой, а ещё помогает изолироваться от внешних запахов и выхлопа.

Климат контроль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Климат контроль

Когда включать рециркуляцию

  • Быстрое охлаждение или обогрев. В сильную жару или холод включайте рециркуляцию на несколько минут вместе с климатом — теплообмен идёт с уже "подготовленным" воздухом, и комфорт достигается быстрее.

  • Запахи и выхлоп. Пробка в тоннеле, колонна грузовиков, резкий выхлоп — временно перекройте приток, чтобы снизить концентрацию вредных веществ.

  • Омыватель стёкол. Запах незамерзайки может тянуться через воздухозабор. На время омывания включите рециркуляцию — в ряде моделей это делается автоматически на 15-30 секунд.

  • Обработка салона. Ароматизация или очистка дымовыми/аэрозольными средствами эффективнее при замкнутом контуре: состав дольше остаётся внутри.

Как пользоваться без вреда

  • Не держите режим постоянно. С людьми в салоне используйте рециркуляцию короткими сессиями (до ~5 минут), затем возвращайте приток свежего воздуха.

  • Следите за признаками избытка CO₂. Сонливость, лёгкая головная боль, запотевание — повод открыть приток и проветрить.

  • Учитывайте влажность. В дождь и снег рециркуляция быстрее запотевает стёкла; помогайте осушением кондиционера и направлением потока на лобовое.

  • Проверяйте фильтр салона. Грязный фильтр ухудшает работу обоих режимов и усиливает запотевание.

Полезные подсказки

  • Кнопка рециркуляции обычно отмечена пиктограммой салона с замкнутой стрелкой.

  • В городском цикле можно кратко включать режим на участках с плотным трафиком и тут же возвращать приток на свободных отрезках.

  • На трассе используйте рециркуляцию точечно: длительная работа без притока утомляет пассажиров и водителя.

Рациональное использование рециркуляции делает климат в салоне быстрее и чище, если включать её по ситуации и не забывать чередовать с притоком свежего воздуха.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
