Рециркуляция спасает от выхлопа, но может навредить здоровью — как найти баланс

При включении заслонка перекрывает приток снаружи, и воздух циркулирует по салону по замкнутому контуру. Электропривод в современных авто переключает режим быстро и тихо. Такой цикл сокращает время на охлаждение кондиционером и на прогрев печкой, а ещё помогает изолироваться от внешних запахов и выхлопа.

Когда включать рециркуляцию

Быстрое охлаждение или обогрев. В сильную жару или холод включайте рециркуляцию на несколько минут вместе с климатом — теплообмен идёт с уже "подготовленным" воздухом, и комфорт достигается быстрее.

Запахи и выхлоп. Пробка в тоннеле, колонна грузовиков, резкий выхлоп — временно перекройте приток, чтобы снизить концентрацию вредных веществ.

Омыватель стёкол. Запах незамерзайки может тянуться через воздухозабор. На время омывания включите рециркуляцию — в ряде моделей это делается автоматически на 15-30 секунд.

Обработка салона. Ароматизация или очистка дымовыми/аэрозольными средствами эффективнее при замкнутом контуре: состав дольше остаётся внутри.

Как пользоваться без вреда

Не держите режим постоянно. С людьми в салоне используйте рециркуляцию короткими сессиями (до ~5 минут), затем возвращайте приток свежего воздуха.

Следите за признаками избытка CO₂. Сонливость, лёгкая головная боль, запотевание — повод открыть приток и проветрить.

Учитывайте влажность. В дождь и снег рециркуляция быстрее запотевает стёкла; помогайте осушением кондиционера и направлением потока на лобовое.

Проверяйте фильтр салона. Грязный фильтр ухудшает работу обоих режимов и усиливает запотевание.

Полезные подсказки

Кнопка рециркуляции обычно отмечена пиктограммой салона с замкнутой стрелкой.

В городском цикле можно кратко включать режим на участках с плотным трафиком и тут же возвращать приток на свободных отрезках.

На трассе используйте рециркуляцию точечно: длительная работа без притока утомляет пассажиров и водителя.

Рациональное использование рециркуляции делает климат в салоне быстрее и чище, если включать её по ситуации и не забывать чередовать с притоком свежего воздуха.

