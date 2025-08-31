Машины без колеса — неожиданный тренд автопрома: почему исчезла запаска

Ещё недавно полноразмерное запасное колесо было нормой, затем пришли "докатки", а теперь всё чаще новые машины уезжают из салона без какой-либо штатной альтернативы. Почему так произошло, и какие варианты есть у водителя в случае прокола?
Если автомобиль на шинах RunFlat, производитель часто убирает и запаску, и инструмент. RunFlat позволяет продолжать движение даже при нуле давления — обычно до ~100 км, с ограничением скорости. На дальних маршрутах или вне города этого может не хватить, и такая система не всегда выручает.
Бывает, что запаску убирают и на моделях с обычной резиной. Хрестоматийный пример — обновлённая "Нива Спорт": раньше колесо размещали под капотом, но после установки более мощного мотора свободного места там не осталось, а другой удобной ниши не предусматривали.
Производители всё чаще кладут в багажник ремкомплект с герметиком и компрессором. Он выручает при небольших проколах протектора, чтобы доехать до шиномонтажа. Но при боковом порезе или крупном разрыве такой набор бесполезен. Нередко мобильные сервисы отказываются чинить боковые повреждения — приходится искать замену шины прямо на дороге.
RunFlat — вариант для тех, кто готов мириться с более жёстким ходом и ограниченным выбором, зато без остановки на обочине.
Оцените повреждение: если боковой порез — готовьтесь к замене/эвакуации.
При мелком проколе — используйте герметик, накачайте колесо, двигайтесь медленно до сервиса.
На RunFlat — соблюдайте лимит скорости и дистанции, ищите ближайший шиномонтаж.
Если автомобиль вообще не укомплектован инструментом — держите свой набор в багажнике заранее.
