Машины без колеса — неожиданный тренд автопрома: почему исчезла запаска

3:16
Авто

Ещё недавно полноразмерное запасное колесо было нормой, затем пришли "докатки", а теперь всё чаще новые машины уезжают из салона без какой-либо штатной альтернативы. Почему так произошло, и какие варианты есть у водителя в случае прокола?

спущенное колесо автомобиля
Фото: Wikipedia by Ildar Sagdejev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спущенное колесо автомобиля

Почему производители отказываются от запаски

  • Снижение себестоимости: колесо, ниша, крепёж и инструмент — заметные расходы, от которых легко отказаться.
  • Больше багажника: освободившийся объём используют для практичных задач.
  • Борьба за массу: минус 10-15 кг помогает уложиться в экологические нормативы и пройти сертификационные тесты с лучшими показателями выбросов.

Почему иногда нет даже домкрата и ключа

Если автомобиль на шинах RunFlat, производитель часто убирает и запаску, и инструмент. RunFlat позволяет продолжать движение даже при нуле давления — обычно до ~100 км, с ограничением скорости. На дальних маршрутах или вне города этого может не хватить, и такая система не всегда выручает.

Когда обычные шины, но запаски всё равно нет

Бывает, что запаску убирают и на моделях с обычной резиной. Хрестоматийный пример — обновлённая "Нива Спорт": раньше колесо размещали под капотом, но после установки более мощного мотора свободного места там не осталось, а другой удобной ниши не предусматривали.

Наборы с герметиком: где помогают, а где — нет

Производители всё чаще кладут в багажник ремкомплект с герметиком и компрессором. Он выручает при небольших проколах протектора, чтобы доехать до шиномонтажа. Но при боковом порезе или крупном разрыве такой набор бесполезен. Нередко мобильные сервисы отказываются чинить боковые повреждения — приходится искать замену шины прямо на дороге.

Что возить с собой, если запаски нет

  • Компактный компрессор и проверенный герметик (совместимый с вашим датчиком давления).
  • Домкрат и баллонный ключ — даже если их не было в комплекте.
  • Перчатки, фонарь, очищающие салфетки, знак аварийной остановки.
  • Контакты эвакуации/мобильного шиномонтажа в вашем регионе.

Какой подход выбрать под свои сценарии

  • Частые дальние поездки и просёлок — подумайте о докатке или полноразмерной запаске (если есть возможность штатно или с аксессуарами).
  • Город и короткие маршруты — качественный ремкомплект плюс аккуратный стиль езды по плохим участкам.

RunFlat — вариант для тех, кто готов мириться с более жёстким ходом и ограниченным выбором, зато без остановки на обочине.

Короткий план действий при проколе

  1. Оцените повреждение: если боковой порез — готовьтесь к замене/эвакуации.

  2. При мелком проколе — используйте герметик, накачайте колесо, двигайтесь медленно до сервиса.

  3. На RunFlat — соблюдайте лимит скорости и дистанции, ищите ближайший шиномонтаж.

  4. Если автомобиль вообще не укомплектован инструментом — держите свой набор в багажнике заранее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
