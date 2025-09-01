Автоугон без отмычек и ломов: карманный гаджет превращается в ключ от чужих машин

В СМИ появились сообщения о новом способе угона автомобилей, связанном с использованием недорогих электронных устройств.

Flipper Zero и его модификации

Одним из них стал Flipper Zero — гаджет, изначально созданный для тестирования безопасности цифровых систем. Его базовая версия стоит около $199, но на "чёрном рынке" распространяются специальные прошивки за 500-800 евро, которые превращают устройство в инструмент для криминальных схем.

Уязвимость систем бесключевого доступа

Журналисты отмечают, что с помощью модифицированного программного обеспечения злоумышленники могут получить доступ к ряду автомобилей, включая как старые, так и современные модели. Основная уязвимость связана с недостаточной защищённостью систем бесключевого доступа. Хотя двигатель машины запустить таким образом невозможно, факт проникновения в салон вызывает серьёзную тревогу.

Рекомендации экспертов

Эксперты по кибербезопасности призывают автовладельцев быть внимательнее и использовать дополнительные меры защиты — от механических блокираторов до парковки в охраняемых местах.

Уточнения

Flipper Zero — портативное многофункциональное Тамагочи-подобное устройство, разработанное для взаимодействия с системами контроля доступа и другими системами, использующими для связи радиоканал.

