Автоугон без отмычек и ломов: карманный гаджет превращается в ключ от чужих машин

В СМИ появились сообщения о новом способе угона автомобилей, связанном с использованием недорогих электронных устройств.

Угон автомобиля
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Угон автомобиля

Flipper Zero и его модификации

Одним из них стал Flipper Zero — гаджет, изначально созданный для тестирования безопасности цифровых систем. Его базовая версия стоит около $199, но на "чёрном рынке" распространяются специальные прошивки за 500-800 евро, которые превращают устройство в инструмент для криминальных схем.

Уязвимость систем бесключевого доступа

Журналисты отмечают, что с помощью модифицированного программного обеспечения злоумышленники могут получить доступ к ряду автомобилей, включая как старые, так и современные модели. Основная уязвимость связана с недостаточной защищённостью систем бесключевого доступа. Хотя двигатель машины запустить таким образом невозможно, факт проникновения в салон вызывает серьёзную тревогу.

Рекомендации экспертов

Эксперты по кибербезопасности призывают автовладельцев быть внимательнее и использовать дополнительные меры защиты — от механических блокираторов до парковки в охраняемых местах.

Уточнения

Flipper Zero — портативное многофункциональное Тамагочи-подобное устройство, разработанное для взаимодействия с системами контроля доступа и другими системами, использующими для связи радиоканал.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
